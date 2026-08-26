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Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină

Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină

Publicat de Lucian Bălănuţă, 26 august 2026, 16:05

Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcina desemnată, iar România face ‘exact’ acest lucru, a transmis, marţi, pe X, consilierul prezidenţial Marius Lazurca.

‘Potrivit instrucţiunilor preşedintelui Nicuşor Dan, voi avea discuţii, în această săptămână, cu oficiali ai SUA şi aliaţi la Bruxelles şi la SHAPE, după misiunea mea la Washington. Preşedintele Donald Trump are dreptate – fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină. Sub conducerea preşedintelui Dan, România face exact acest lucru – se oferă să facă mai mult şi mai repede alături de SUA şi aliaţii noştri pentru a proteja poporul român, pentru a opri răspândirea războiului şi pentru a ajuta la încheierea acestuia’, a scris Lazurca, pe platforma X.

(Agerpres/ FOTO captură TVR)

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