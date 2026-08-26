Astăzi, o nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării unitare

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2026, 06:05

Runda de discuţii care a avut loc marți între şeful statului şi liderii partidelor din fosta coaliţie de guvernare pe tema reformei salarizării bugetarilor s-a încheiat fără vreo concluzie.

Potrivit unor surse politice, preluate de redactorul RRA Oana Bâlă, miercuri ar urma să aibă loc o nouă întâlnire, dar sunt estimate şanse reduse de a se ajunge la un acord politic pentru susţinerea proiectului în ultima formă prezentată de Ministerul Muncii.

După negocierile de marți, nu au fost transmise informaţii oficiale nici de la Palatul Cotroceni şi nici dinspre partidele reprezentate la discuţii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro