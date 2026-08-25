MApN: Dronă detectată la aproximativ 4 kilometri est de Vâlcove; a fost emis mesaj RO-ALERT

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 08:22

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în dimineaţa zilei de marţi, o ţintă aeriană la aproximativ 4 kilometri est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, fiind ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a trimis un mesaj RO-Alert la ora 07:31.

AGERPRES