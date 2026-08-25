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Vrancea: Un mort şi trei răniţi, între care o gravidă şi un copil, într-un accident pe DN2-E85, la Sascut

Vrancea: Un mort şi trei răniţi, între care o gravidă şi un copil, într-un accident pe DN2-E85, la Sascut

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 08:53

Un bărbat de 52 de ani şi-a pierdut viaţa, iar alte trei persoane, între care o femeie însărcinată şi un copil de trei ani, au fost rănite în urma unui accident rutier produs miercuri dimineaţă pe DN2-E85, la limita dintre judeţele Vrancea şi Bacău, în apropierea localităţii Sascut, a informat Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea.

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs în jurul orei 05:23, în urma coliziunii frontale între două autoturisme.

Având în vedere gravitatea evenimentului, la faţa locului au fost mobilizate echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.

‘În cel de-al doilea autoturism a fost identificat un bărbat în vârstă de 52 de ani, încarcerat şi inconştient, aflat în stop cardio-respirator. Imediat după extragerea sa din fiarele contorsionate ale maşinii de către echipajul de descarcerare, echipele medicale au aplicat protocoalele de urgenţă. Manevrele avansate de resuscitare cardio-respiratorie au fost efectuate la faţa locului timp de aproximativ 45 de minute. Din păcate, organismul victimei nu a răspuns la eforturile depuse, fiind declarat decesul de către medicul aflat la locul accidentului’, se arată în comunicatul SAJ Vrancea.

În celălalt autoturism se afla o familie formată din trei persoane: o femeie însărcinată, în vârstă de 21 de ani, care a suferit traumatisme la nivelul membrelor inferioare şi un traumatism lombar, o fetiţă de trei ani, cu traumatism cranio-cerebral deschis, şi un bărbat de 28 de ani, cu traumatism cranio-cerebral şi traumatism lombar.

Cele trei victime au fost stabilizate la faţa locului şi transportate iniţial la Compartimentul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Adjud, fiind ulterior transferate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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