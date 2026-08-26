#StareaEducației (INTERVIU) ”Bac Pentru Viitor”, o nouă șansă pentru adulții care vor să-și schimbe parcursul profesional. Oana Sergentu, președinte ”Asociația Învață pentru tine”: „Pentru un adult care revine la studiu după ani de pauză, dificultatea nu este doar materia, ci și recâștigarea exercițiului învățării, mai ales atunci când timpul și responsabilitățile zilnice fac procesul mult mai greu.”

Publicat de andreeadaraban, 26 august 2026, 14:03

Pentru unii adulți, lipsa diplomei de Bacalaureat nu înseamnă lipsă de experiență, de competențe sau de dorință de a munci, ci o limită care le poate închide uși profesionale. Pentru a răspunde acestei nevoi, Asociația ”Învață Pentru Tine” a lansat ”Bac pentru viitor”, un program destinat adulților din medii vulnerabile, care beneficiază de pregătire gratuită, individuală și personalizată pentru examenul de Bacalaureat. Programul presupune zece luni de pregătire din momentul începerii, iar ritmul este adaptat nevoilor fiecărui participant.

Despre această inițiativă, despre dificultățile cu care se confruntă adulții care revin la studiu după ani de pauză și despre rolul pe care îl pot avea angajatorii în susținerea propriilor oameni a vorbit în emisiunea Starea Educației, Oana Sergentu, președinta Asociației ”Învață Pentru Tine”.

Ideea proiectului ”Bac Pentru Viitor” a pornit de la o nevoie întâlnită direct în rândul adulților care vor să-și continue parcursul profesional, dar se lovesc de lipsa diplomei de bacalaureat. Asociația caută sprijinul companiilor prin sponsorizări pentru a putea oferi pregătirea celor care au nevoie de ea. „Până la urmă este un examen destul de important. Toți au nevoie să-l aibă”, spune Oana Sergentu.

Programul nu funcționează după un calendar rigid. Nu există o perioadă standard în care toți participanții intră și ies din program, ci fiecare beneficiază de zece luni de pregătire din momentul în care începe efectiv colaborarea cu profesorii. „În mod normal, să zic așa, nu are un început și un sfârșit. Atunci când avem sponsorizări de la firme și avem cereri pentru studiul materiilor necesare, noi începem”, explică președinta asociației.

În practică, însă, una dintre provocări este chiar obținerea sprijinului din partea angajatorilor. Potrivit Oanei Sergentu, au existat cazuri în care angajații au încercat să discute cu firmele la care lucrau despre posibilitatea de a primi ajutor, dar nu au găsit deschiderea necesară. „Au fost situații în care persoanele au venit, au discutat cu cei care sunt de la firma unde sunt angajați, însă s-au lovit de un perete. Pentru că nu au dorit firmele să ajute”, povestește aceasta.

De aceea, consideră că ar fi nevoie ca inițiativa să vină mai des din partea companiilor. „În general, oamenii vin spre noi, firmele nu. Oamenii vin spre noi pentru că ei sunt cei care se lovesc primii. Ar fi bine să facem cumva invers și firmele să aibă inițiativa atunci când au angajați ce au nevoie de ajutor să îi susțină și în același timp să îi fidelizeze ca și angajați.”

Zece luni de pregătire adaptată fiecărui adult

Revenirea la învățat după mai mulți ani nu este simplă. Participanții la program au deja un loc de muncă, familie și alte responsabilități, iar timpul disponibil pentru studiu este limitat. În plus, după o pauză lungă, însuși exercițiul învățării poate deveni o provocare.

Pregătirea din cadrul ”Bac Pentru Viitor” este, tocmai de aceea, individualizată. Profesorii fac evaluări pentru a identifica nivelul fiecărui participant și stabilesc ulterior ritmul de lucru. „Noi am plecat de la ideea de două ore pe săptămână, eventual, la o materie, dar dacă este necesar, se mărește numărul de ore în funcție de nivelul pe care îl are fiecare în parte”, explică Oana Sergentu.

Alegerea meditațiilor individuale online nu este întâmplătoare. Pentru adulții care revin la studiu, diferențele de nivel pot fi importante, iar într-un grup, profesorul nu poate acorda aceeași atenție fiecărui cursant. „E mult mai bine, pentru că atunci atenția este fix pe elev”, spune Oana Sergentu. Într-un grup, „unul înțelege, altul nu înțelege”, în timp ce programul urmărește ca fiecare participant „să înțeleagă și toată atenția să fie asupra lui”.

Revenirea la învățat nu este ușoară

Pentru un adult care nu a mai studiat de ani de zile, dificultatea nu ține doar de conținutul materiilor. Este nevoie de timp pentru a redobândi rutina învățării, iar responsabilitățile de zi cu zi fac acest proces și mai dificil. „E greu de recuperat. Exercițiul învățării este mai dificil, modul în care se reține materia, timpul care nu mai este același la dispoziție, problemele care apar. E mult mai greu”, spune președinta asociației.

Cu toate acestea, experiența proiectului îi arată că dificultățile nu înseamnă imposibilitate. Există adulți care reușesc să-și împartă timpul între serviciu, familie și pregătirea pentru examen. „Am văzut și am cunoscut oameni care au avut ambiție și chiar dacă adaug și servici, adaug și familie, s-au dedicat și au reușit.”

Pentru unii, dorința de a obține diploma apare după ce întâlnesc o barieră concretă în carieră. Un loc de muncă dorit poate solicita diploma de bacalaureat, chiar dacă experiența profesională și competențele candidatului ar putea fi suficiente pentru îndeplinirea responsabilităților. „Nu m-am putut angaja într-un anumit loc pentru că mi-au cerut diploma de bacalaureat. Și vreau să lucrez acolo pentru că merită să lucrez acolo”, este una dintre situațiile care, potrivit Oanei Sergentu, îi determină pe oameni să apeleze la program.

Alții sunt motivați de dorința personală de a demonstra că pot. „Doar din, să zic, orgoliu, că au copii, că vor și ei să demonstreze că nu sunt așa și că ei își pot lua diploma”, explică aceasta.

De ce ar merita companiile să investească în educația angajaților

Pentru Asociația ”Învață Pentru Tine”, sprijinirea unui angajat care vrea să obțină diploma de bacalaureat nu reprezintă doar un gest de responsabilitate socială. Oana Sergentu consideră că și compania poate avea beneficii directe. „În primul rând că își fidelizează acel om ca angajat. Acel angajat îi va fi recunoscător că l-a ajutat, că l-a susținut și va avea alt randament la locul de muncă”, afirmă ea.

Succesul înseamnă mai mult decât promovarea examenului

Întrebată cum ar arăta succesul proiectului ”Bac Pentru Viitor”, Oana Sergentu nu limitează rezultatul la promovarea examenului. „Toate la un loc”, răspunde ea, referindu-se la promovarea bacalaureatului, continuarea studiilor și obținerea unui loc de muncă mai bun. „Atâta timp cât este un rezultat pozitiv înseamnă că ne-am dus pe un drum bun.” Această perspectivă vine și din experiența acumulată de asociație în lucrul cu copiii și adolescenții. Până în prezent, organizația a oferit pregătire gratuită pentru 140 de copii, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a.

Rezultatele obținute au fost un argument important pentru dezvoltarea unor noi proiecte educaționale. Copiii sprijiniți au ajuns la olimpiade și concursuri și au promovat examenele. Asociația a avut, de asemenea, elevi cu medii de peste 8 la Evaluarea Națională și rezultate la bacalaureat. „Cel mai mult ne-au bucurat și ne-am văzut că au ajuns la olimpiade, au ajuns la concursuri și au promovat examenele, în primul rând.”

Sprijinul pentru copii continuă

”Bac Pentru Viitor” completează activitatea asociației, fără să înlocuiască programele dedicate copiilor. Baza rămâne sprijinirea familiilor care nu își permit plata meditațiilor. „În primul rând, ne adresăm celor din medii vulnerabile. Noi ne adresăm tuturor familiilor ce nu-și permit plata meditațiilor. Ei sunt primii pe listă.”

Pe lângă ”Bac Pentru Viitor”, asociația a creat și programul PEP, un program educațional personalizat destinat și celor care nu se află neapărat în medii vulnerabile, dar nu își permit costurile obișnuite ale meditațiilor.

Și aici este păstrat modelul de lucru individual. Fiecare copil are o fișă prin care este urmărită evoluția sa, sunt identificate problemele și se stabilește unde este nevoie de intervenție. Programul acoperă o gamă largă de discipline: „Română, matematică, limba engleză, limba franceză, chimie, fizică, tot ce este la școală.”

Pregătirea este asigurată de profesori calificați, însă asociația le oferă și studenților posibilitatea de a se implica acolo unde nivelul și situația elevului permit acest lucru. „Avem profesori calificați și, da, mai dăm o șansă și studenților. Pentru că și studenții au posibilitatea să ajute.”

Atât în cazul copiilor, cât și în cazul adulților, principiul central al activității este personalizarea. Nu există o soluție identică pentru toată lumea, iar nivelul de pregătire, dificultățile și timpul disponibil trebuie luate în calcul pentru fiecare beneficiar.

Pentru adulții care vor să se înscrie în ”Bac Pentru Viitor”, primul pas este contactarea directă a asociației. „Ne contactează direct. Ne contactează direct pe WhatsApp-uri, pe pagina noastră de Facebook și îi înscriem.”

În cazul copiilor, asociația discută mai întâi cu părinții, după care are loc înscrierea. Oana Sergentu spune că relația cu beneficiarii se bazează și pe responsabilitatea fiecărei persoane implicate. „Noi mizăm, ca să zic așa, pe bunul simț și responsabilitatea fiecăruia.”

Interviul în varianta audio: