Bacăul devine capitala vinurilor. Corneliu Pricope, în direct la Bună Dimineața

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 09:00

Insula de Agrement a municipiului Bacău găzduiește, de vineri până duminică, o veritabilă sărbătoare a vinurilor, un eveniment devenit deja o frumoasă tradiție, la care Radio România Bacău, subredacție a Radio România Iași, este partener media.

Festivalul ”Vin la Insulă 2026” reunește crame din țară, dar și de peste hotare, precum și producători de produse tradiționale, preparate din gastronomia autohtonă și internațională, inclusiv companii din industrii conexe.

Programul complet al evenimentului, precum și principalele sale atracții, ne-au fost dezvăluite la matinalul Radio Iași, de organizatorul Corneliu Pricope, într-un dialog cu Liviu Suceveanu: