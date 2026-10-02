Prima aplicație de prim ajutor cu Realitate Augmentată integrată din România. Lucian Fechet, liderul Asociației pentru Susținerea Educației Medicale cu Mihai Florin Pohoață – 02.10.2026.

Tinerii din Iași, studenți la medicină și voluntari în cadrul Asociației pentru Susținerea Educației Medicale, lansează duminică, 4 octombrie 2026 (ora 10:00), la ZborHub Iași, proiectul „GoMed: Explorează și Salvează”, prima aplicație cu Realitate Augmentată (AR) pentru prim ajutor.

Publicat de mihaipohoata, 2 octombrie 2026, 11:53



Acest proiect este finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Proiectul reprezintă un răspuns modern și rafinat la o necesitate acută a societății

noastre: lipsa cunoștințelor salvatoare de vieți în rândul populației.

Cu scopul de a capta atenția generației digitale, inițiativa transformă educația medicală tradițională într-o experiență captivantă.

Astfel, se dorește implicarea a 500 de elevi din cinci licee partenere din Iași care vor lua parte la un parcurs interactiv de tip „scavenger hunt”.

Utilizând exclusiv telefonul mobil, tinerii vor scana markere 3D în spațiul școlar pentru a debloca holograme educative și a rezolva scenarii medicale complexe.

Pentru a garanta sustenabilitatea acestei viziuni, 20 de cadre didactice vor beneficia de formare specializată pentru a integra armonios aplicația în cadrul orelor de curs.

O componentă fundamentală a proiectului este accesibilitatea sa universală: aplicația va rămâne complet gratuită și la dispoziția oricărei persoane dornice să o utilizeze.

Mai mult, aceasta este dezvoltată pentru a fi compatibilă cu orice sistem de operare și perfect funcțională pe orice tip de smartphone, oferind astfel tuturor persoanelor interesate oportunitatea de a adopta acest instrument de educație experiențială fără niciun cost.

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Domeniile vizate sunt: educație, social, mediu, sănătate, cultural.

Valoarea totală a programului este de 600.000 de euro.

Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar şi grupurilor informale/de iniţiativă.

„Prin fuzionarea tehnologiei AR cu mecanica de gamificare, transformăm telefonul dintr-o distragere într-un instrument de supraviețuire.

Ne propunem să combatem efectul de spectator și blocajul tinerilor în situații de criză, formând o generație proactivă, capabilă să salveze vieți”, Marina Asafte, vicepreședinte și responsabil comunicare Asociația pentru Susținerea Educației Medicale

Asociația pentru Susținerea Educației Medicale (ASEM) se dedică facilitării accesului echitabil la educație pentru sănătate, indiferent de contextul socio-economic, apelând mereu la metode moderne și interactive de învățare. Organizația cultivă excelența prin incluziune și zero toleranță față de discriminare, totodată prețuind profund devotamentul și contribuția fiecărui voluntar implicat.

Lucian Fechet, liderul Asociației pentru Susținerea Educației Medicale vine cu precizări astăzi, vineri, 2 octombrie 2026, în intervalul orar 13:30 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Asociația pentru Susținerea Educației Medicale.