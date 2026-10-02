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Ilie Bolojan, audiat la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Ilie Bolojan, audiat la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 10:42

În dosarul omului de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos, astăzi, la sediul DNA Iași, este audiat premierul interimar Ilie Bolojan.
Fănel Bogos este cercetat pentru fapte de corupție după ce ar fi comercializat păsări infectate cu salmonella și ar fi inițiat un demers de schimbare a conducerii Direcției Sanitar–Veterinare Vaslui, conducere care dispusese sacrificarea a 230 de mii de găini și i–ar fi aplicat și o amendă consistentă.
În inițiativa sa, Fănel Bogos, pentru a–și rezolva situația, a solicitat o întrevedere cu premierul interimar Ilie Bolojan.
Constantin Mihai: Dosarul a pornit în urma unor controale efectuate de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare din județ. În fermele de păsări ale acestuia au fost identificate focare de salmonella. Conform procedurilor în vigoare, respectivele exemplare trebuiau neutralizate. Din datele existente la dosar, Fănel Bogos a amestecat exemplarele bolnave cu cele sănătoase și, ulterior, le-a comercializat. În acel moment, s-a ales și cu o amendă consistentă de la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui și închiderea unor unități de lucru. În acel moment, Fănel Bogos a inițiat demersul de schimbare a conducerii DSV Vaslui. În acest demers, s-a solicitat și obținut o întrevedere cu premierul interimar Ilie Bolojan. Din declarațiile existente la dosar, întrevederea nu s-a soldat cu rezultatele scontate de omul de afaceri. Deocamdată, în dosar este cercetat Mihai Barbu, fost președinte al filialei din Vaslui a Partidului Național Liberal, cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite și, de asemenea, este cercetată Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitatea la folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. În mărturia sa, Cristina Trăilă a subliniat că întâlnirea dintre omul de afaceri Fănel Bogos și premierul interimar Ilie Bolojan nu a produs niciun efect, nici juridic, nici financiar. Premierul interimar Ilie Bolojan este audiat ca martor, dar, în spațiul public, colateral, a mai apărut o informație: că omul de afaceri ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a se întâlni cu premierul interimar.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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