Familiile cu venituri mici pot depune cererile pentru a beneficia de ajutor pentru rechizite

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 17:52

Familiile cu posibilităţi materiale reduse, care au copii şcolari, pot depune cereri, în aceste zile, pentru a primi sumele alocate de stat achiziţionării de rechizite.

Pentru a beneficia de acest ajutor, venitul mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie de cel mult 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Valoarea ajutorului pentru rechizitele şcolare este de 65 de lei pentru fiecare elev din învăţământul primar şi de 75 de lei pentru fiecare elev din învăţământul gimnazial, aceleaşi valori fiind aplicate şi în anul şcolar precedent. Cererea pentru rechizitele şcolare poate fi depusă la şcoală în prima săptămână de cursuri, până pe 11 septembrie, împreună cu documentele care dovedesc componenţa familiei şi veniturile realizate în luna iulie a acestui an.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Avem o dată programul naţional pentru rechizite şi programul pentru tichete sociale, iar programul pentru rechizite îl avem de cel puţin 10 ani şi constă, efectiv, într-un pachet cuprinzând rechizite şcolare.

Rechizitele şcolare vor fi repartizate pe şcoli de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipului Bucureşti. Directorii de şcoli, împreună cu primăriile vor organiza distribuirea către beneficiari.

Elevii din familii defavorizate pot beneficia, în acelaşi timp, de pachetul pentru rechizite şi de cardul educaţional în valoare de 500 de lei, dacă îndeplinesc criteriile de venit pentru ambele programe. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)