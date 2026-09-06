(AUDIO) Peste 150 de polițiști, în zona școlilor din Iași, la început de an școlar

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 11:18

Peste 150 de polițiști vor fi mobilizați pe străzi și în zona unităților de învățământ din municipiul Iași pentru a asigura ordinea publică și siguranța elevilor la început de an școlar.

În ultima săptămână, oamenii legii au verificat toate cele 400 de sisteme de securitate montate în școli.

Au fost instruiți și cei 130 de șoferi care vor conduce microbuzele școlare.

În plus, polițiștii au organizat ședințe speciale cu agenții de pază din unitățile de învățământ, aceștia fiind instruiți cum să reacționeze rapid în cazul unor eventuale conflicte apărute în școli sau în imediata apropiere a lor.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Claudiu Mercaș, vine cu recomandări, atât pentru elevi și profesori cât și pentru părinți.

Claudiu Mercaș: După începerea anului școlar, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și polițiștii celorlalte structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași vor desfășura activități de prevenire, care se vor axa, bineînțeles, pe siguranța rutieră. Vom prezenta elevilor și cadrelor didactice principalele reguli de siguranță rutieră, care trebuie respectate pe drumul către școală, dar și către domiciliu, la întoarcere. De asemenea, vom transmite mesaje care vor viza gestionarea corectă a conflictelor apărute în mediul școlar și punem accent aici, și este ca și o recomandare pentru elevi, cadre didactice și părinți, să respecte regulamentul intern al fiecărei unități de învățământ, iar atunci când este cazul, să comunice cât mai repede o problemă semnalată cadrelor didactice sau instituțiilor abilitate în gestionarea unor situații de violență verbală sau fizică.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)