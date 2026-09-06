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(AUDIO) Adoptarea Legii 141 lovește din plin în învățământul ieșean, generând disfuncționalități majore în școli

(AUDIO) Adoptarea Legii 141 lovește din plin în învățământul ieșean, generând disfuncționalități majore în școli

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 11:15

Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, Laviniu Lăcustă, avertizează că noile reglementări au lăsat sute de norme didactice neacoperite și au forțat restrângerea activității pentru numeroase cadre didactice.

Potrivit sindicaliștilor, numărul normelor din județ a scăzut cu aproape 800 iar după valul de disponibilizări de anul trecut, în județul Iași mai activează aproximativ 9.500 de profesori, cu o mie mai puțini față de perioada anterioară.

Pe lângă instabilitatea locurilor de muncă, dascălii se confruntă și cu blocaje financiare. Laviniu Lăcustă a semnalat că tot mai multe primării din județ întârzie sau refuză categoric să plătească decontul pentru naveta profesorilor.

Laviniu Lăcustă: Foarte mulți colegi au trebuit să-și completeze norma didactică sau, chiar mai rău, au intrat în restrângeri de activitate. Intuim că, dacă aici nu vom avea foarte rapid o revenire la situația anterioară a legii la care făceam referire, în anul 2027 situația va fi și mai gravă. În paralel, sunt probleme mai vechi, curente, pe care le cunoaștem cu toții, și mă refer aici în special la decontul de navetă, cam multe comune în care edilii refuză plata acestui drept, care este, aș spune, vital pentru buna desfășurare a procesului didactic. Să nu uităm asta: el nu este un moft al colegilor noștri, ci este o obligație legală pe care o au primăriile. Ar trebui să vorbesc despre insuccesul adoptării legii salarizării. Din păcate, aici lucrurile, așa cum se știe, se vor întoarce într-un punct zero, dar, așa cum am mai afirmat, este strict vina sau exclusiv vina guvernanților pentru faptul că am ajuns în această situație.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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