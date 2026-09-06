(AUDIO) Criza de personal din învățământul ieșean se va resimți la începutul noului an școlar

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 09:38



Inspectoratul Școlar Județean nu a reușit să acopere în totalitate catedrele libere, cele mai mari probleme fiind înregistrate la liceele tehnice și în mediul rural.

Potrivit inspectorului general, Rodica Leontieș, la nivelul județului au fost scoase la concurs aproximativ 1600 de posturi de suplinitori.

Deficitul actual este accentuat și de noua metodologie. Anul acesta, Inspectoratele Școlare au organizat concursuri de ocupare a catedrelor exclusiv pentru personalul calificat.

Autoritățile caută în continuare soluții pentru ca niciun elev să nu rămână fără profesori la clasă, spune Rodica Leontieș.

Rodica Leontieș: La momentul ăsta, nu am reușit să ne acoperim chiar toate catedrele, adică fiecare unitate școlară la 7 septembrie să aibă repartizați profesori, adică există și varianta de a-și rezolva la nivel de unitate. Adevărat este, sunt foarte puține cazuri, dar noi am pledat pentru o acoperire cu personal didactic calificat, motiv pentru care nu am organizat pentru necalificați concurs.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)