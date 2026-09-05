MIPE a alimentat cardurile educaționale: 500 de lei pentru 700.000 de copii

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 11:32

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a finalizat alimentarea cardurilor educaționale pentru anul școlar care începe luni. Peste 700.000 de copii au primit câte 500 de lei.

Ajutorul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii dezavantajate și poate fi utilizat pentru cheltuieli necesare participării la educație, în condițiile prevăzute de program.

Părinții sau reprezentanții legali trebuie să se adreseze unităților de învățământ pentru a depune cererile în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Programul va continua și în anul școlar viitor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă