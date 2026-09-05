#StareaEducației (INTERVIU) Palatele Copiilor, între pasiunea pentru educație și reducerile bugetare. Ana Hegy, director Palatul Copiilor Iași: ”Am suspendat în acest an școlar 17 cercuri. Nu suntem o povară, suntem o bucurie în viața copiilor.” Mihaela Epure, director Palatul Copiilor Botoșani: ”Ne doare foarte tare suspendarea activității unor cercuri.”

Publicat de andreeadaraban, 5 septembrie 2026, 10:17

Palatele Copiilor, locurile în care mii de copii își descoperă anual pasiunile și își dezvoltă talentele, se confruntă cu restrângeri de activitate pe fondul reducerilor bugetare. Scăderea cheltuielilor de personal și blocarea posturilor vacante au dus la suspendarea sau comasarea unor cercuri, afectând atât profesorii, cât și elevii. Invitate în emisiunea Stare Educației, directoarele celor două instituții din Botoșani și Iași au vorbit despre problemele cu care se confruntă.

La Iași, bugetul pentru acest an școlar a fost diminuat cu 10%, iar numărul cadrelor didactice a scăzut de la 75 la 57. Potrivit Anei Hegy, director interimar al Palatului Copiilor Iași, au fost blocate 17 cercuri, ceea ce înseamnă aproximativ 1.200 de elevi afectați la nivelul județului. „Nu am înțeles de ce trebuie să fie afectate activitățile extrașcolare, care aduc atâta bucurie în suflet copiilor”, a declarat Ana Hegy.

Printre activitățile restrânse sau suspendate se numără șahul, cartingul, jurnalismul și unele activități de muzică și artă. Conducerea instituției a încercat să păstreze anumite cercuri prin comasarea lor cu altele, astfel încât copiii să nu piardă complet accesul la activitățile preferate.

Situația este diferită, dar nu lipsită de probleme, la Botoșani. Palatul Copiilor funcționează în prezent cu 15 cercuri, dintre care unul, cel de instrumente muzicale tradiționale, a fost suspendat până la sfârșitul anului. Directorul Mihaela Epure atrage însă atenția că și alte activități ar putea fi afectate. Un exemplu este Gimnastica aerobică, unde profesorul lucrează de 11 ani la Palatul Copiilor, dar nu este titular. „Gimnastica aerobică este foarte prețioasă pentru Palatul Copiilor Botoșani. Sunt foarte mulți copii talentați”, spune Mihaela Epure.

Pentru conducerea celor două instituții, problema nu este doar una financiară, ci și una socială. Activitățile Palatelor Copiilor sunt gratuite, ceea ce le face accesibile inclusiv copiilor din mediul rural și familiilor care nu își permit cursuri în sistem privat. La Botoșani, unii copii parcurg zeci de kilometri pentru a ajunge la cursuri.

Interesul copiilor rămâne ridicat. La Iași sunt deja înscriși peste 7.000 de elevi, în timp ce la Botoșani conducerea estimează că numărul copiilor ar putea depăși 3.000 în acest an școlar. „Palatul Copiilor oferă cursuri gratuite și îi ajutăm pe părinți”, subliniază Ana Hegy, care consideră că instituțiile de educație non-formală au „o contribuție uriașă” la dezvoltarea copiilor.

În același timp, cele două palate se confruntă și cu probleme financiare legate de cheltuielile curente. La Iași există datorii de peste 8.000 de lei către furnizori, iar la Botoșani restanțele pentru încălzire depășesc 30.000 de lei.

Pentru Mihaela Epure, situația actuală este cu atât mai greu de înțeles cu cât, în urmă cu doar câteva luni, talentul copiilor și munca profesorilor din Palatele Copiilor au fost celebrate la nivel național, în cadrul Galei Excelenței organizate la Palatul Parlamentului. „A venit ca un șoc acest ordin al Ministerului”, afirmă directoarea Palatului Copiilor Botoșani, care speră ca măsurile să fie temporare și ca activitățile să poată fi reluate în 2027.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: Dna Hegy, aș vrea să ne oferiți o imagine de ansamblu, să înțelegem cum de s-a ajuns în situația de a se recurge la restrângeri de activitate, de a suspenda, iată, în acest an școlar o parte dintre cercuri.

Ana Hegy: Bugetul pe acest an școlar a venit cu mare întârziere. Eu am preluat conducerea Palatului Copiilor în luna martie a acestui an și am tot așteptat bugetul, ca să putem face investiții și să ne bucurăm de o nouă imagine a Palatului Copiilor, pentru că eram așa prăfuiți și ne doream foarte mult să ieșim în față. Și vestea a venit în aprilie, cu un buget diminuat de 10%. Am înțeles că este un an de criză, cu toții am înțeles acest lucru, dar nu am înțeles de ce trebuie să fie afectate activitățile extrașcolare, care aduc atâta bucurie în suflet copiilor.

Andreea Daraban: Câți angajați are Palatul Copiilor și câte structuri în județ?

Ana Hegy: Noi avem șase structuri în județ, eram 75 de cadre didactice și s-a diminuat numărul de la 1 septembrie. Am rămas 57 de cadre didactice.

Andreea Daraban: Și aceste cadre didactice sunt titulare?

Ana Hegy: Da, am rămas doar cu profesorii titulari. Asta ne bucură foarte mult, că nu au fost afectați de aceste restrângeri bugetare, dar din păcate toate cercurile unde erau profesori la plata cu ora, erau posturi vacante, pentru că nu au reușit să obțină o notă bună la examenul de titularizare sau poate nu au avut interes să se titularizeze în instituția noastră, au rămas pe dinafară. Și e vorba de cercuri diverse…

Andreea Daraban: Revenim la acest aspect legat de funcționarea cercurilor și de blocarea acestora pe parcursul anului școlar 2026-2027. Mergem și la Botoșani. Doamna Iepure, regăsim aceeași situație? Cât de puternic se simte presiunea financiară asupra activității Palatului Copiilor?

Mihaela Epure: La Palatul Copiilor Botoșani, din 2021, de când am preluat acest mandat de director, am activat cu 16 cercuri. Noi am fost, inițial, peste 20 și de cercuri, dar pe parcurs tot au dispărut, s-au făcut restructurări, s-au luat măsuri. În așa fel încât am rămas doar cu 16 cercuri. Momentan am început înscrierile cu 15 cercuri. Cum a spus și doamna director, a fost nevoie ca noi să dăm un plan de măsuri de reducere a cheltuielilor de personal. Nu ne-am încadrat în cei 10% pe care trebuia să îi îndeplinim. Am suspendat activitatea Cercului de instrumente muzicale tradiționale până la 31 decembrie, ca așa era în ordinul pe care l-am primit. Probabil nu vom recupera în curând acest valoros cerc. Ideea este că noi funcționăm cu 13 cercuri la Botoșani și două la structura de la Darabani, unde avem Chimie experimentală și Muzică vocal-instrumentală.

Andreea Daraban: Deci câți angajați are instituția dumneavoastră și câte structuri mai exact?

Mihaela Epure: Noi avem 13 cadre didactice, cu 13 coordonatoare de cerc la Botoșani și două la Darabani, iar o activitate suspendată, teoretic, până la 31 decembrie 2026. Pare că situația nu este atât de gravă ca la Iași. Poate că am avut un plus, sprijinul domnului inspector școlar general, care prețuiește foarte mult activitatea noastră, dar probabil că ni vine să vor mai cere măsuri. Vom fi strânși cu ușa, cum se spune pe românește, să acoperim cei 10%. Nu pot să spun că suntem norocoși, dar, la noi, doar o singură activitate a fost suspendată.

Andreea Daraban: Doamna Hegy, la Iași câte cercuri sunt suspendate, câți profesori afectați și câți copii implicit afectați? Pentru că bănuiesc că acești copii s-au înscris, au apucat să se înscrie la anumite cercuri, iar ulterior au aflat că nu mai funcționează.

Ana Hegy:. Da, dar, noi i-am direcționat către alte cercuri. Este vorba despre 17 cercuri, dar nu toate cu normă întreagă, de 20 de ore, marea majoritate cu 10 ore și am calculat noi că ar fi afectați la nivel de județ, pentru că vorbim și de structuri și acolo au fost blocate posturile, de aproximativ 1200 de elevi.

Andreea Daraban: 1200 de elevi afectați de aceste măsuri, 17 cercuri suspendate. Ne puteți da exemple? Ce nu se va mai face în acest an școlar la Palatul Copiilor din Iași?

Ana Hegy: Da, de exemplu Cercul ”Atelierul fanteziei” a fost preluat de Cercul pictură-desen, Cercul de jurnalism avea 10 ore și elevii au fost preluați de Cercul de Studii europene. La Instrumente muzicale tradiționale, de exemplu, la Clarinet, am lăsat doar 10 ore, deci jumătate de normă. Aici am reușit. Cercul de Șah este blocat, dar mai avem unul, erau două. Cartingul din structura din Hârlău, Șahul din structura din Hârlău este blocat, dar am lăsat acolo Dansuri populare, avem Cercul de pictură, am lăsat și Cercul de Prelucrări mase plastice, pentru că avem materiale obținute prin PNRR. Pentru că și noi, să știți, așa cum spunea și doamna director de la Botoșani, și noi ne bucurăm de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași. Inspectoratul Școlar Județean Iași a fost alături de noi în tot acest demers încă din aprilie, de când bugetul a venit diminuat. Noi am avut dese întâlniri și am căutat soluții ca să păstrăm aceste catedre. Și de fiecare dată, noi încercam să evităm personalul didactic, dar ministerul revenea cu noi și noi machete prin care ne cereau măsuri clare de reducere.

Andreea Daraban: Care au fost criteriile principale după care v-ați ghidat pentru a decide ce activități pot continua și ce activități trebuie restrânse? Doar acest criteriu al titularului pe post?

Ana Hegy: Da, da. Nu ne-am putut atinge de titulari, pentru că ei au un contract pe perioada nedeterminată și nu ar fi corect să facem așa ceva. Am mers strict pe principiul catedrelor, cercurilor, unde erau profesori la plata cu ora și în același timp am încercat să păstrăm câteva cercuri la plata cu ora, pentru că ar fi însemnat să distrugem niște structuri. Noi, la Hârlău, avem o clădire impresionantă, seamănă cu Palatul Copiilor din Iași din Bulevardul Carol și ar fi fost păcat. Avem sprijinul primăriei acolo, avem foarte mulți copii care vin și ar fi fost păcat. Dar noi avem credința asta, încrederea asta, nu ne pierdem încrederea și suntem convinși că e doar o perioadă de criză. Sunt blocate aceste cercuri, dar în anul școlar următor vom putea relua activitatea.

Andreea Daraban: Ce se întâmplă cu profesorii care nu vor mai fi la aceste cercuri? Ei au catedră în alte instituții?

Ana Hegy: Da, marea majoritate a profesorilor aveau un loc de muncă în altă instituție, fie ca profesori, fie ca muzicieni. Nu depindeau de salariul pe care îl primeau la plata cu ora de la Palatul Copiilor, mai ales să ne amintim și măsurile din anul școlar trecut, când a fost diminuată plata cu ora. Și să știți că au fost anul trecut catedre unde am rugat profesorii să vină și să preia activitatea și au venit mai mult de dragul copiilor. Pentru că aici dacă nu ai pasiune și dăruire, nu poți să lucrezi în non-formal. Pentru că elevii vin din pasiune, vin cu drag și tu ca profesor trebuie să ai anumite abilități ca să îi păstrezi și să faci o echipă cu ei și să mergi până la sfârșitul anului școlar.

Andreea Daraban: La Botoșani, spuneați că un singur cerc este afectat de aceste măsuri. Ce s-a întâmplat cu copiii care s-au înscris și au aflat despre faptul că va fi suspendat?

Mihaela Epure: Aș vrea să adaug că la Botoșani domnii profesori care lucrează la Palatul Copiilor nu au alt job în altă instituție. Viața lor depinde de acest post. Ei sunt trup și suflet pentru această activitate. Ne doare foarte tare suspendarea activității. Cercul de instrumente muzicale tradiționale a fost singurul cerc unde de trei ani se împărțea catedra la două cadre didactice, la plata cu ora. Mai avem încă două cercuri care sunt probabil vizate de restrângeri, unde nu avem titulari. Problema este că Gimnastica aerobică este foarte prețioasă pentru Palatul Copiilor Botoșani. Sunt foarte mulți copii talentați. I-am văzut și la emisiunile naționale de talent show. Au luat și marele premiu. Gimnastica aerobică este în Moldova cred că unicul cerc cu așa o activitate deosebită. Doamna profesor de la acest cerc nu este titulară. Ea activează de 11 ani la Palat, dar nu a reușit să se titularizeze. În schimb, dacă pierdem acest cerc împreună cu Chimia experimentală de la Darabani, unde la fel nu avem titular, tot nu acoperim cei 10% care ni se solicită ca și reducere de cheltuieli de personal. Probabil, va trebui să luăm, din nou, ordonanța numărul 7 din februarie 2026 care spune foarte urât să disponibilizăm, să tăiem sporuri sau să reducem numărul de posturi. Eu sper să nu ajungem în punctul acela. Noi tragem de timp și de fiecare dată când mi s-a solicitat să trimitem un plan de măsuri, am transmis același plan în speranță că poate cineva va sista această măsură.

Ana Hegy: Da, la fel am făcut și noi la Iași și am transmis de fiecare dată același plan de măsuri. Consiliul de administrație al Palatului Copiilor s-a opus acestor măsuri, inclusiv am încercat să păstrăm pensionarii care și-au exprimat dorința de a rămâne în activitate, undeva în luna februarie, dar din păcate, la 1 septembrie, a trebuit să îi trimitem pe toți la pensie, dar am reușit să obținem această blocare a posturilor și cu speranța că le vom reintroduce din anul școlar următor.

Mihaela Epure: La Botoșani, la Palatul Copiilor, numărul cu care noi ne-am desfășurat activitatea, numărul de copii a fost în cădere mare după pandemie. În pandemie, la fel, nu mi s-a părut foarte corect ca toate cluburile private să funcționeze, iar noi a trebuit să ne desfășurăm activitatea online, probabil poate confirma și doamna director același lucru. Când am revenit din pandemie, la Palatul Copiilor abia se înscriau o mie, o mie și puțin de copii. Gândiți-vă că anul trecut am avut 2.875 de copii înscriși oficial la cercuri. Asta înseamnă pentru noi ceva ”uau”. Pas cu pas, Palatul Copiilor devine prima opțiune pentru petrecerea timpului liber în rândul copiilor, mai ales din județ. Și pentru că ne-ați întrebat cum a afectat copiii dispariția unui cerc, vreau să vă spun că la Instrumente muzicale tradiționale majoritatea copiilor vin din județ. Vin de la 70-80 de kilometri indiferent că e iarnă, indiferent de condiții. Deci ei vin în mod frecvent, veneau în mod frecvent și prețuiesc acest cerc ca de altfel toate cercurile. Botoșaniul nu are ca perspectivă foarte multe posibilități de dezvoltare personală, socială și așa mai departe. Decât dacă apelăm la cluburile private. Nu toată lumea își permite. Sunt foarte mulți copii din mediul rural care vin de dragul profesorului, de dragul activității de la Palat și indiferent de orarul de transport de unde vin ei, nu lipsesc de la cursuri și frecvența este până la sfârșitul anului școlar aproape de 100%.

Andreea Daraban: Câți elevi aveți, în prezent, înscriși pentru acest an școlar?

Mihaela Epure: La Palatul Copiilor Botoșani s-a dat startul înscrierilor la 1 septembrie. Noi avem perioada 1-27 septembrie perioada de înscrieri. De la prima zi de înscriere au venit cel puțin 50 de părinți care erau deja la sediu plus înscrierile online, care sunt în paralel. Eu cred, la cum au sunat telefoanele în această perioadă de vară și la cum ne-au contactat și ne-au scris părinții, probabil că vom depăși 3000 de înscrieri în acest an școlar.

Ana Hegy: La Iași, avem peste 7000 de elevi înscriși în momentul de față. Noi suntem deja în a treia etapă de înscrieri. Am început la 1 septembrie, cu înscrieri fizice, dar am avut și etapă de reînscriere și lungi etape, pe parcursul verii, de înscriere online. Și aș vrea și eu să completez ceea ce a spus doamna director de la Palatul Copiilor Botoșani. Eu cred că Ministerul va vedea că este criză la nivel național și că singura barcă de salvare și singura bucurie a părinților în acești ani de criză este să aducă copiii la cursurile gratuite de la Palatul Copiilor. Într-adevăr, sunt multe cursuri în privat, dar Palatul Copiilor, să nu uităm, că oferă cursuri gratuite și îi ajutăm pe părinți și avem nevoie de părinți în acest demers. Și eu solicit acum ajutorul părinților care își aducă copiii la Palatul Copiilor din Iași, să fie alături de noi în acest demers, să susțină activitatea profesorilor, ca să putem să vedem iarăși soarele cum strălucește puternic pe strada noastră.

Andreea Daraban: Înțeleg că, la Iași, aveți și probleme în ceea ce privește asigurarea banilor pentru cheltuielile curente.

Ana Hegy: Da, în momentul de față am făcut o situație clară a datoriilor pe care le avem către furnizori. Avem peste 8.000 de lei. Începe iar sezonul rece și ne dorim foarte mult să acoperim aceste cheltuieli ca să intrăm în noul sezonul rece cu zero datorii.

Andreea Daraban: Aceleași probleme și la Botoșani, legate de cheltuielile curente?

Mihaela Epure: Da. Noi avem o datorie la Modern Calor de peste 30.000 de lei. Nu am reușit să acoperim toată plata pentru sezonul rece. Atât am primit, atât am achitat. Sunt foarte multe facturi neachitate. Le luăm pe rând. Bugetul este limitat. Nu am avut în tot anul deplasări pe care să le plătim. Suntem pe minus cu achitarea facturilor, cu perspective de a achita facturile în viitorul apropiat. Sperăm să nu intrăm în iarnă fără gaz, cum suntem acum.

Andreea Daraban: Ar exista posibilitatea să vă autofinanțați în vreun fel?

Mihaela Epure: Dat fiind faptul că clădirea noastră aparține statului român, excludem ideea de închiriere, de subînchiriere, de donații, pentru că toți banii, conform legislației, s-ar duce la stat. Și singurele autofinanțări sunt, într-adevăr, să zicem sponsorizări, la nivel de unitate, dar ne ajută doar să ne menținem pe linia de plutire ca activitate, sub nicio formă să ne achităm facturile către autorității.

Andreea Daraban: Din perspectiva dumneavoastră, se vorbește suficient despre rolul Palatelor copiilor în sistemul de educație? Sunt ele privite ca o prioritate sau mai degrabă ca o cheltuială care poate fi redusă?

Ana Hegy: Îmi este greu să răspund la această întrebare, pentru că am crescut în Palatul Copiilor și este ca a doua casă pentru mine. Și dacă nu m-ar fi adus bunica mea, la cinci ani, la Palatul Copiilor, nu aș fi fost omul care sunt astăzi, nu mi-aș fi descoperit pasiunea pentru teatru și nu mi-aș fi dezvoltat mai multe abilități, pentru că m-am plimbat prin toate cercurile din Palatul Copiilor. Poate că, acum, din cauza acestor restrângeri bugetare, suntem priviți ca o povară, dar noi știm și dacă am lua pe fiecare parte și l-am întreba ce părere are despre Palatul Copiilor și despre beneficiul Palatului Copiilor și al cluburilor copiilor în educația copiilor, cu siguranță toți ar spune că au o contribuție uriașă. Chiar ăsta este cuvântul pe care aș vrea să îl folosesc. Uriașă este contribuția. Și nu, nu suntem o povară, suntem o bucurie în viața copiilor, pentru că totul este gratuit și pentru că pasiunea pe care o au profesorii din non-formal nu o mai poți găsi nicăieri.

Mihaela Epure: Este un paradox pentru noi, dat fiind faptul că în decembrie s-a organizat Gala Excelenței la Palatul Parlamentului, unde toate palatele, cluburile din țară, au participat la această gală cu momente artistice absolut excepționale. În presa națională s-a spus cât de minunați sunt copiii, cât de devotați sunt profesorii, câte promisiuni ne-au dat că vom fi sprijiniți. A venit ca un șoc acest ordin al Ministerului. Domnul ministru a zis atunci că nu și-a imaginat că este atâta frumusețe și atâta talent în țară și nu s-a văzut până acum. Și atunci, noi cum să interpretăm această măsură? Eu sper că este o măsură de moment și exact cum ne-au trimis în solicitarea de luare de măsuri, în luna mai, până la 31 decembrie să se rezolve această problemă și în 2027 să ne reluăm activitatea în mod normal.

Varianta audio a interviului: