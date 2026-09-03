Dăinuiri mușatine la Hândrești: glasuri ale satului și ale memoriei – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 3 septembrie 2026, ora 21:03, cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 09:21

Dragi ascultători, în ediția de astăzi (JOI, 3 septembrie 2026, ora 21:03) a emisiunii Tradiții facem popas în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași.

În ziua de duminică, 16 august 2026, începând cu ora 12, în incinta Complexului istoric și religios „Adormirea Maicii Domnului” din satul Hândrești s-a desfășurat ediția I a Festivalului „Hândrești – meleag mușatin”.

În programul evenimentului a fost prezentat volumul Dăinuiri mușatine – culegere de creații literare contemporane, carte coordonată de către scriitorul Constantin Traciuc și prefațată de către scriitorul ieșean Emilian Marcu. Lucrarea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Papirus Media din Roman, județul Neamț.

Concret, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu doi fii ai satului – Dănuț Frunză și Cicerone Murărescu. Interlocutorii noștri ne povestesc despre dragostea pentru satul natal, cu accent pe păstrarea, conservarea și promovarea mărcilor identitare ale românilor din aceste ținuturi și nu numai, toate acestea fiind reflectate și în evenimentul care constituie tema ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Apoi, stăm de vorbă cu scriitorul Ionel Știfii, un alt fiu al satului, cel care-și amintește, cu nostalgie, despre lumea de altădată, o lume aparte, o lume încărcată de identitate și de păstrarea acesteia. În acest context, Ionel Știfii ne recită poemul – De nu m-aș fi născut la țară.

Ultima voce pe care o difuzăm în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, este a doamnei Maria Loghin, cea care ne spune povestea evenimentului „Hândrești – meleag mușatin”, eveniment care ilustrează faptul că satul natal este viu, încărcat de împletirea dintre tradiție și sfânta biserică.

Maria Loghin ne amintește de bunici, cei care au trăit o viață într-o frumoasă legătură cu tradițiile locului, dar mai ales cu apropierea și dragostea pentru straiele populare și sfânta biserică.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 3 SEPTEMBRIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN