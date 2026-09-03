Preţul gazelor naturale în Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 06:05

Preţul gazelor naturale cu livrare peste o lună a urcat ieri la bursa olandeză, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, la cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023, impulsionat de reluarea atacurilor aeriene dintre Iran şi Statele Unite, ceea ce complică reumplerea depozitelor de gaze înainte de iarnă.

Cotaţiile au urcat temporar până la 75,33 de euro pe Megawatt-oră. Stocurile europene de gaze sunt scăzute pentru această perioadă a anului, fiind necesare aprovizionări semnificative înainte de venirea iernii.

În plus, Europa se pregăteşte şi pentru interzicerea importurilor de gaze lichefiate ruseşti începând din ianuarie 2027. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)