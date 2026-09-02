(UPDATE) ANSVSA a aplicat o nouă amendă şi a închis hotelul din judeţul Constanţa, unde s-a înregistrat o toxiinfecţie alimentară colectivă

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 11:15

UPDATE – ora 11:15 – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat o nouă amendă, de 17.000 de lei, şi a închis o unitate de cazare şi alimentaţie publică din judeţul Constanţa ca urmare a activării, marţi, a Planului Roşu de Intervenţie în cazul unei suspiciuni de toxiinfecţie alimentară colectivă.

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, operatorul economic fusese amendat cu trei zile în urmă cu 10.000 de lei şi i se impusese un termen strict pentru remedierea deficienţelor.

‘Este inadmisibil ca un operator economic să ignore avertismentele noastre şi să pună în pericol sănătatea oamenilor. Locaţia unde există această suspiciune de toxiinfecţie alimentară fusese amendată cu doar trei zile în urmă. Am intervenit ferm prin aplicarea de măsuri drastice şi am dispus interzicerea imediată a activităţii acestei unităţi, prioritatea noastră fiind protejarea consumatorilor’, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat.

Înaintea deschiderii sezonului estival, au fost organizate sesiuni extinse de instruire cu operatorii economici de pe litoral. Inspectorii sanitari veterinari au stat în permanenţă la dispoziţia agenţilor economici cu activităţi de consiliere, recomandări şi informaţii clare privind respectarea normelor de siguranţă alimentară, tocmai pentru a preveni astfel de incidente.

‘Cu toate acestea, în cazul unităţii vizate, normele au fost încălcate în mod repetat. Unitatea fusese verificată de inspectorii sanitari veterinari cu doar trei zile înainte de producerea acestui incident colectiv. În urma acelui control, au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicată o amendă contravenţională în valoare de 10.000 de lei şi impus un termen strict pentru remedierea deficienţelor’, arată ANSVSA.

În cadrul acţiunii de control, s-a constatat că niciuna dintre deficienţele identificate anterior nu fusese remediată. Echipele de inspecţie au identificat abateri majore de la legislaţia privind siguranţa alimentelor: produse alimentare stocate în condiţii contrare normelor specifice; spaţii de lucru, utilaje de producţie şi ustensile de bucătărie neigienizate; cameră frigorifică neigienizată şi condiţii precare de întreţinere; absenţa unui vestiar funcţional pentru personalul blocului alimentar.

Din cauza riscului iminent pentru sănătatea publică, inspectorii au sechestrat şi retras definitiv de la consum mai multe cantităţi de produse alimentare neconforme: 81 de kg de peşte, carne, mezeluri feliate, brânză, 300 de ouă.

Pentru investigarea focarului şi identificarea sursei microbiologice, echipele de control au prelevat probe de materie primă din incinta blocului alimentar pentru analize specifice de laborator. (Agerpres)

A fost plan roşu de intervenţie aseară în staţiunea Saturn, după ce aproape 60 de persoane care erau cazate la un hotel din staţiune au avut simptome specifice unei posibile toxiinfecţii alimentare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aproape 60 de persoane, adulţi şi copii, au fost asistate medical, iar şase dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigaţii de specialitate.

Ministerul Sănătăţii a transmis că inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa s-au deplasat la faţa locului pentru a demara ancheta epidemiologică şi pentru a preleva probe din blocul alimentar.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)