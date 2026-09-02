Puls Juridic: Siguranța în școală: sfaturile polițiștilor pentru elevi

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 10:57

Printre prioritățile polițiștilor ieșeni, la începutul anului școlar, se numără prevenirea și combaterea violenței în unitățile de învățământ, precum și a traficului și consumului de droguri.

De la prevenirea bullyingului și a conflictelor, până la siguranța pe internet aflați, de la agent șef principal Claudiu Mercaș, din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, câteva reguli care îi pot ajuta pe elevi să se protejeze pe ei și pe cei din jur.

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri de la 13.30, https://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.