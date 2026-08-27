Festivalul-Concurs Internațional de Muzică Populară „Mugurelul” din Dorohoi – într-un stop cadru cu Marcel Dupu inițiator al evenimentului și director al Clubului Copiilor și Elevilor din Dorohoi alături de Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 27.08.2026.

Festivalul-Concurs Internațional de Muzică Populară „Mugurelul” din Dorohoi, ediția a XX-a din 2026 – un eveniment la care ansamblurile și interpreții locali, regionali și de peste hotare sunt așteptați să se remarce la diverse evenimente de profil susținute și promovate prin parteneriate culturale și cu Radio Iași principal partener media.

Publicat de mihaipohoata, 27 august 2026, 12:48



Simulăm traseul sinuos al acestui eveniment ajuns la a XX-a ediție în acest an, cu sufletul și inițiatorul Festivalului-Concurs Internațional de Muzică Populară „Mugurelul” din Dorohoi, apreciatul și prețuitul șlefuitor de diamante și descoperitor de talente profesorul Marcel Dupu considerat ”omul care fericește prin artă”, director al Clubului Copiilor și Elevilor din Dorohoi invitatul lui Mihai Florin Pohoață astăzi, joi, 27 august 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Marcel Dupu inițiator al evenimentului și director al Clubului Copiilor și Elevilor din Dorohoi.