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(AUDIO/FOTO) Studenții USV Iași vor avea condiții noi de cazare. Căminul A4 a fost modernizat

(AUDIO/FOTO) Studenții USV Iași vor avea condiții noi de cazare. Căminul A4 a fost modernizat

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 12:50

Conducerea Universității de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași a redeschis, astăzi, Căminul Studențesc A4, care a fost modernizat și recompartimentat printr-un proiect european.

Rectorul Gerard Jităreanu a arătat că investiția s-a ridicat la 23 de milioane de lei, din care contribuția universității a fost de 11 milioane.

Căminul a fost proiectat în 1973 și dat în exploatare în 1984, iar, în ultimii doi ani, a fost supus lucrărilor de modernizare.

După recompartimentare, căminul oferă 100 de camere, cu maximum două locuri, a mai spus Gerard Jităreanu: ”Un cămin care a fost edificat în perioada de înainte de anii 90, a fost transformat fundamental și astfel în momentul de față am ajuns să avem 100 de camere de câte două locuri, complet modernizate cu o infrastructură nouă, consolidat, cu instalații sanitare, cu instalații electrice, și de asemenea mobilier nou și tot ceea ce înseamnă alte lucruri care să facă viața mai plăcută studenților noștri în cămin. Valoarea proiectului a fost de peste 23 de milioane de lei și din această sumă jumătate a fost contribuția proprie a universității noastre, pentru că proiectul inițial prevedea doar reabilitarea termică, anveloparea căminului și noi am spus că nu este suficient, așa că am alocat această sumă suplimentară pentru modernizarea camerelor și compartementarea acestora ca în momentul de față să avem regim de doi studenți în camere.”

Tot astăzi, conducerea universității a anunțat că în perioada 31 august – 4 septembrie va avea loc admiterea de toamnă, iar deschiderea anului academic este programată pentru 15 septembrie.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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