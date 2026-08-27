Suceava: O remorcă cu 700 de europaleţi a ars la Drăguşeni

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 08:54

O remorcă cu 700 de europaleţi a ars, joi dimineaţă, în localitatea Drăguşeni din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, incendiul a avut loc pe drumul european E85, fiind generat de o defecţiune la sistemul de frânare al remorcii.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Fălticeni au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

‘La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la semiremorca unui autotren, încărcată cu europaleţi, capul tractor fiind decuplat. Au ars circa 700 de europaleţi şi semiremorca autotrenului. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma unei defecţiuni la sistemul de frânare al semiremorcii’, au precizat oficialii ISU. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro