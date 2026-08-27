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Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenţei

Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenţei

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 06:33

Republica Moldova aniversează astăzi 35 de ani de la declararea independenţei.

La Chişinău vor avea loc o paradă militară şi alte evenimente la care sunt aşteptaţi şi preşedinţii României şi Ucrainei.

De asemenea, va avea loc o reuniune trilaterală a delegaţiilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei.

Ieri, Parlamentul de la Chişinău s-a întrunit într-o şedinţă solemnă desfăşurată în sala istorică în care a fost votată Declaraţia de independenţă în 1991.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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