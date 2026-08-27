Botoșani: De astăzi se deschid înscrierile pentru noile locuințe construite pe strada Pod de Piatră

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 05:55

Primăria Botoșani începe, de joi, 27 august, colectarea solicitărilor pentru constituirea listei persoanelor interesate de repartizarea celor 64 de locuințe destinate tinerilor din grupuri sau comunități vulnerabile.

Pot depune solicitări persoanele cu vârste între 18 și 35 de ani, care provin din grupuri vulnerabile, locuiesc în condiții precare sau supraaglomerate și nu dețin și nu au deținut o locuință, cu excepțiile prevăzute de lege.

Venitul mediu net lunar trebuie să fie cuprins între 393 și 5.734 de lei pentru fiecare membru al gospodăriei. Solicitanții trebuie, de asemenea, să îndeplinească cerințele privind legătura teritorială cu municipiul Botoșani.

Dosarele pot fi depuse fizic, la Registratura Primăriei Botoșani, sau electronic, la adresa de e-mailprimaria@primariabt.ro. Acestea vor fi înregistrate, însă punctajul și eligibilitatea vor fi stabilite ulterior, după aprobarea regulamentului aflat acum în dezbatere publică. Ordinea depunerii nu oferă niciun avantaj la evaluare.

Proiectul este finanțat prin PNRR și prevede construirea unui complex cu patru scări de bloc, 64 de locuințe, un loc de joacă și opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

Radio Iași/Gina Poenaru