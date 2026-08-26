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Sindicatele din educaţie au respins ultima variantă a proiectului Legii salarizării

Sindicatele din educaţie au respins ultima variantă a proiectului Legii salarizării

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2026, 12:18

Federaţiile sindicale din educaţie au respins miercuri ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar, şi consideră că întreaga anexă privitoare la învăţământ demonstrează ‘desconsiderarea’ personalului din acest domeniu.

‘Federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învăţământ preuniversitar şi superior – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’, Federaţia Naţională Sindicală ‘Alma Mater’, – afiliate confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional C.S.D.R, C.N.S.L.R. – FRĂŢIA şi Cartel Alfa, resping categoric ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar’, au transmis cele trei federaţii într-un comunicat remis presei.

În opinia reprezentanţilor celor trei federaţii, propunerea de introducere a unei indemnizaţii ‘de senioritate’ este umilitoare, iar întreaga anexă privitoare la învăţământ, ‘în care nu se regăsesc propunerile argumentate ale organizaţiilor sindicale’, demonstrează desconsiderarea personalului din educaţie. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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