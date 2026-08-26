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Peste 1.000 de servicii medicale fictive și un prejudiciu de 112.000 de lei. Medic stomatolog, reținut

Peste 1.000 de servicii medicale fictive și un prejudiciu de 112.000 de lei. Medic stomatolog, reținut

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2026, 10:35

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, ieri, trei percheziții domiciliare, la locuința și sediul profesional al unei femei bănuite de obținerea ilegală de fonduri, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, femeia, în vârstă de 73 de ani și de profesie medic stomatolog din județul Botoșani, ar fi raportat, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2024, peste o mie de servicii medicale fictive. Prin această metodă, ar fi încasat nejustificat aproximativ 112.000 de lei din bugetul de stat, bani destinați serviciilor medicale acordate elevilor.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și documente considerate probe în dosar.

Femeia a fost dusă la sediul poliției în baza unui mandat de aducere, iar ulterior a fost reținută pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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