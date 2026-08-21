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NATO și UE, pregătite să răspundă cu hotărâre la amenințări

NATO și UE, pregătite să răspundă cu hotărâre la amenințări

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 06:42

NATO este pregătită să răspundă în orice moment, la orice potențială amenințare – a declarat un oficial al Alianței după ce două avioane spaniole s-au ridicat de la sol, în zori, pentru a verifica o dronă, semnalată în apropiere de Galați, care a căzut într-o zonă nelocuită.

Și Uniunea Europeană poate răspunde cu viteză, unitate și hotărâre la amenințări, a spus președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Ea a arătat că acesta este un război hibrid, după ce o dronă marină a fost distrusă, joi, cu tunul de bord al unui avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, în apropierea platformei Neptune Alpha din Marea Neagră, la aproape 80 de mile de Constanța. Drona, care avea explozibil, a fost distrusă de o echipă de experți ai Gărzii de Coastă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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