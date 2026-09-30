Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Greva din Italia afectează și cursele aeriene spre Iași. Angajații ENAV opresc activitatea timp de patru ore

Greva din Italia afectează și cursele aeriene spre Iași. Angajații ENAV opresc activitatea timp de patru ore

Greva din Italia afectează și cursele aeriene spre Iași. Angajații ENAV opresc activitatea timp de patru ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 07:52

În Italia va avea loc astăzi o grevă de patru ore a angajaţilor companiei care se ocupă cu administrarea şi controlul traficului aerian civil pe teritoriul peninsulei, ENAV.

Greva, care va începe la ora 13:00, va afecta cinci aeroporturi italiene, respectiv Roma, Milano, Bologna, Bari şi Napoli. Aceasta va provoca unele anulări şi întârzieri de zboruri, inclusiv spre România.

Printre principalele motive care stau la baza protestului se numără neprelungirea contractului colectiv de muncă, lipsa personalului, problemele referitoare la programarea turelor şi întârzierile în realizarea investiţiilor în infrastructură.

Mobilizarea va dura doar patru ore, dar repercusiunile sale ar putea persista mult după ora de încheiere a grevei.

Printre zborurile afectate se află şi curse din Bologna şi Milano-Bergamo către Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova. În acest moment zborurile nu sunt anulate, însă pot apărea întârzieri sau perturbări în timpul grevei.  (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
600.000 de credincioşi catolici sunt aşteptaţi în Piaţa Concorde din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber
Internaţional sâmbătă, 26 septembrie 2026, 09:18

600.000 de credincioşi catolici sunt aşteptaţi în Piaţa Concorde din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber

600.000 de credincioşi catolici sunt aşteptaţi astăzi în Piaţa Concorde din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer...

600.000 de credincioşi catolici sunt aşteptaţi în Piaţa Concorde din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber
Nicuşor Dan la ONU: Ameninţarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ţinta unui război hibrid
Internaţional miercuri, 23 septembrie 2026, 17:13

Nicuşor Dan la ONU: Ameninţarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ţinta unui război hibrid

Ameninţarea Federaţiei Ruse nu se limitează doar la Ucraina, Europa fiind ţinta unui război hibrid care cuprinde atacuri cibernetice, campanii...

Nicuşor Dan la ONU: Ameninţarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ţinta unui război hibrid
Republica Moldova instituie stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru 60 de zile
Internaţional miercuri, 23 septembrie 2026, 06:18

Republica Moldova instituie stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru 60 de zile

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, marţi, instituirea stării de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru o perioadă de 60...

Republica Moldova instituie stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru 60 de zile
SUA, Danemarca şi Groenlanda semnează un acord privind securitatea insulei arctice
Internaţional marți, 22 septembrie 2026, 19:47

SUA, Danemarca şi Groenlanda semnează un acord privind securitatea insulei arctice

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderii Groenlandei şi Danemarcei au semnat marţi un acord care permite o prezenţă militară americană mai...

SUA, Danemarca şi Groenlanda semnează un acord privind securitatea insulei arctice
Internaţional sâmbătă, 19 septembrie 2026, 12:45

Cel puţin 31 de persoane au murit într-un atac contra unui sediu al poliţiei în nordul Pakistanului

Un atac cu încărcătură explozivă şi arme de foc contra unui cartier general al poliţiei în nordul Pakistanului, acţiune revendicată de o...

Cel puţin 31 de persoane au murit într-un atac contra unui sediu al poliţiei în nordul Pakistanului
Internaţional vineri, 18 septembrie 2026, 10:17

Rata de vaccinare a copiilor, în scădere în mai multe ţări din UE, inclusiv în România (studiu)

După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii ’80, rata de vaccinare a copiilor dă semne de scădere în mai multe ţări...

Rata de vaccinare a copiilor, în scădere în mai multe ţări din UE, inclusiv în România (studiu)
Internaţional joi, 17 septembrie 2026, 19:00

Germania: Transportatorii îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, în contextul scumpirii carburanţilor

În Germania, motorina a ajuns la cel mai ridicat preţ înregistrat vreodată – scumpirea carburanţilor afectează tot mai mult nu doar...

Germania: Transportatorii îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, în contextul scumpirii carburanţilor
Internaţional miercuri, 16 septembrie 2026, 06:10

Grevă a controlorilor de trafic aerian pe Aeroportul Charleroi din Belgia, de pe 16 septembrie până pe 10 octombrie

Ministerul de Externe informează că începând de mâine până pe 10 octombrie, sunt anunţate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian...

Grevă a controlorilor de trafic aerian pe Aeroportul Charleroi din Belgia, de pe 16 septembrie până pe 10 octombrie