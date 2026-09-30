Greva din Italia afectează și cursele aeriene spre Iași. Angajații ENAV opresc activitatea timp de patru ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 07:52

În Italia va avea loc astăzi o grevă de patru ore a angajaţilor companiei care se ocupă cu administrarea şi controlul traficului aerian civil pe teritoriul peninsulei, ENAV.

Greva, care va începe la ora 13:00, va afecta cinci aeroporturi italiene, respectiv Roma, Milano, Bologna, Bari şi Napoli. Aceasta va provoca unele anulări şi întârzieri de zboruri, inclusiv spre România.

Printre principalele motive care stau la baza protestului se numără neprelungirea contractului colectiv de muncă, lipsa personalului, problemele referitoare la programarea turelor şi întârzierile în realizarea investiţiilor în infrastructură.

Mobilizarea va dura doar patru ore, dar repercusiunile sale ar putea persista mult după ora de încheiere a grevei.

Printre zborurile afectate se află şi curse din Bologna şi Milano-Bergamo către Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova. În acest moment zborurile nu sunt anulate, însă pot apărea întârzieri sau perturbări în timpul grevei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)