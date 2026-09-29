(AUDIO) Neamţ: Un bărbat şi-a înjunghiat mortal concubina, apoi s-a sinucis; el intenţiona să ucidă şi copilul femeii

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Roman, județul Neamț, şi-a înjunghiat mortal concubina, după care s-a sinucis, aruncându-se de la etajul 4 al apartamentului.

Rudele bărbatului au alertat autoritățile.

Potrivit acestora, bărbatul intenţiona să îl ucidă şi pe fiul femeii, un băiat în vârstă de 15 ani, care urma să se întoarcă de la şcoală.

Poliţiştii au acţionat imediat şi au rugat profesorii să îl cheme înapoi, la şcoală pe copil, fără să îi spună despre ce este vorba, astfel încât să aibă timp să acţioneze la domiciliul acestuia.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu a declarant că cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ:

Ulterior, la spital a fost declarat şi decesul bărbatului.

Este al doilea caz de femicid în județul Neamț, după ce acum o lună, un subofițer ISU și-a ucis iubita și apoi s-a spânzurat în pădure.

România are, din 26 aprilie, o lege a femicidului care definește explicit uciderea unei femei din motive de gen și o asimilează omorului calificat, faptele fiind pedepsite cu închisoare de până la 25 de ani sau detenție pe viață.

Totodată, de la 1 octombrie intră în vigoare mecanismul obligatoriu de colectare a datelor statistice detaliate, instrument prin care autoritățile judiciare vor monitoriza și evalua mult mai strict riscul de escaladare a violențelor de gen la nivel național.

(Radio Iași, Gianina Buftea)