(AUDIO) Iaşi: Festivalul de Artă Sacră prezintă publicului local şi pelerinilor ‘Rugăciunea’ lui Brâncuşi



Duminică începe prima ediție a Festivalului de Artă Sacră de la Iași, care cuprinde peste 60 de manifestări dedicate creațiilor spirituale și patrimoniului religios.

Până pe 30 octombrie vor avea loc expoziții, festivaluri de muzică, prezentări de filme, conferințe și workshop-uri.

Evenimentele se vor desfășura în principalele obiective culturale ale orașului.

Președintele festivalului, Adrian Stoleriu:

Un eveniment deosebit va fi găzudit de Arhiepiscopia Iașilor, unde publicul va putea admira o sculptură celebră, realizată de Constantin Brâncuși.

Consilierul mitropolitan Cătălin Jekel:

(Radio Iași, Constantin Mihai)