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(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna

(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 septembrie 2026, 12:40

UPDATE ora 12:40 – Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat marţi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna, situat în apropiere, şi a condiţiilor meteo nefavorabile, informează Reuters.

Operatorul SAC a spus că zborurile dinspre şi înspre aeroport au fost reluate cu efect imediat după ce nivelul de alertă pentru vulcan a fost diminuat de la roşu la portocaliu.

Aeroportul îşi suspendase anterior operaţiunile până marţi la ora 13:00 GMT, la doar câteva ore după ce, luni seară, s-a încheiat o oprire de trei zile a activităţii.

Aeroportul din Sicilia, al cincilea cel mai aglomerat din Italia din punctul de vedere al traficului pasagerilor, este perturbat în mod frecvent de cenuşa vulcanică de pe Muntele Etna, cel mai înalt şi activ vulcan din Europa.

Cea mai recentă închidere a afectat mii de pasageri şi a pus o presiune semnificativă asupra altor aeroporturi din Sicilia după ce companiile aeriene au trebuit să devieze zborurile de Catania. (Agerpres)

Aeroportul din Catania, Italia, a fost închis din nou marţi, după noi perturbări provocate de activitatea vulcanului Etna, la doar câteva ore după ce fusese redeschis în urma unei închideri de trei zile.

Operatorul aeroportului, SAC, a anunţat că operaţiunile de zbor au fost suspendate până la ora 13:00 GMT din cauza activităţii vulcanice şi a condiţiilor meteorologice.

Pasagerii au fost sfătuiţi să verifice la companiile aeriene situaţia zborurilor înainte de a se deplasa la aeroport, urmând să fie comunicate ulterior informaţii suplimentare. Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia în funcţie de numărul de pasageri, este afectat frecvent de cenuşa vulcanică provenită de la Etna, cel mai înalt şi unul dintre cei mai activi vulcani din Europa.

Cea mai recentă închidere a afectat mii de pasageri şi a pus presiune suplimentară asupra celorlalte aeroporturi din Sicilia, după ce companiile aeriene au redirecţionat zborurile de la Catania. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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