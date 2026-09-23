Nicuşor Dan la ONU: Ameninţarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ţinta unui război hibrid

Ameninţarea Federaţiei Ruse nu se limitează doar la Ucraina, Europa fiind ţinta unui război hibrid care cuprinde atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje şi perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenţia de a submina încrederea cetăţenilor in instituţiile democratice şi de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei, a spus miercuri preşedintele Nicuşor Dan în discursul susţinut în Adunarea Generală a ONU, la New York.

‘Ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat şi nejustificat, purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a ONU i-a încredinţat responsabilitatea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, a renunţat în mod deliberat la obligaţia sa fundamentală şi urmăreşte o agendă revizionistă’, a afirmat Nicuşor Dan în discursul său.

‘În calitate de stat membru al UE cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simţit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spaţiului nostru aerian. Acum câteva luni, o dronă s-a prăbuşit peste o clădire rezidenţială de pe teritoriul nostru, rănind persoane şi provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente’, a spus preşedintele român in intervenţia sa la ONU.

‘Am mai spus-o şi o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina şi de poporul său care acţionează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie’, a dat el asigurări.

‘Mai mult decât atât, Romania acţionează responsabil pentru stabilizarea regiunii. Am oferit asistenţă refugiaţilor din Ucraina. Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor şi a infrastructurii de cereale, care au perturbat lanţurile globale de aprovizionare cu alimente şi au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, Romania s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin Romania, pe calea ferată şi pe cale navigabilă’, a spus Dan.

El a precizat că România, ca răspuns la afectarea libertăţii de navigaţie în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria şi Turcia, face parte din Grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră. ‘Prin misiuni de detectare şi neutralizare a minelor şi protecţia infrastructurii critice submarine, această iniţiativă protejează libertatea de navigaţie şi securitatea energetică a regiunii’, a spus Nicuşor în discursul său.

‘Iar pentru a spori securitatea în regiunea Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a UE. Astfel, împreună cu Bulgaria, înfiinţăm un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaştere a situaţiei din teren. În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, Romania a extins interconexiunile energetice cu Ucraina şi Republica Moldova. România va continua să susţină capacitatea de rezilienţă a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua ţară cea mai afectată de acest război’, a afirmat preşedintele român.

El a precizat că Republica Moldova se confruntă cu efectele şocului economic provocat de agresiunea Rusiei şi cu o campanie hibridă susţinută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică şi încercări de destabilizare a instituţiilor sale democratice.

‘România este un ferm susţinător al Republicii Moldova în faţa acestor provocări. România rămâne şi cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtăşindu-i propria noastră experienţă în domeniul aderării şi oferindu-i sprijin politic, tehnic şi diplomatic pentru continuarea parcursului său european’, a afirmat el.

‘Ameninţarea Federaţiei Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ţinta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje şi perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenţia de a submina încrederea cetăţenilor în instituţiile democratice şi de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm ameninţarea rusă, şi din păcate nu o putem face decât cu creşterea cheltuielilor militare. România susţine echilibrarea cheltuielilor militare şi ţinta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind la 3,7% în acest an’, a mai spus Nicuşor Dan, referindu-se la obiectivul de cheltuieli pentru apărarea asupra căruia a insistat preşedintele american Donald Trump.

(AGERPRES/FOTO captură video ONU)