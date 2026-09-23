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Grindeanu: Atunci când se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă, îl aştept pe domnul Mureşan la sediul PSD

Grindeanu: Atunci când se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă, îl aştept pe domnul Mureşan la sediul PSD
23 septembrie 2026, 15:06


Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că îl aşteaptă pe premierul desemnat, Siegfried Mureşan, la sediul partidului, când acesta se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă despre programul de guvernare.

‘Aşa cum v-am anunţat de dimineaţă, am avut o discuţie cu Siegfried Vasile Mureşan, în care domnia sa s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare. Am avut această discuţie în urmă cu mai multe ore. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Probabil, aşa cum ne-a obişnuit, că domnul Mureşan încă are nevoie de timp de gândire. Este însă îngrijorător că PNL şi USR au o propunere de un premier care ezită la orice pas şi care pare că cere aprobare şefilor săi. Cu toate că nu a trimis până la această oră programul de guvernare sau măcar o schiţă, în mare, cu toate acestea, îl anunţ pe domnul Mureşan că, atunci când se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aştept la sediul Partidului Social Democrat’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a anunţat că miercuri va avea o întâlnire cu grupul minorităţilor naţionale şi se află ‘în dialog’ cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cu obiectivul de a discuta despre programul de guvernare pe care îl propune şi de a vedea aşteptările social-democraţilor.

El a adăugat că va trata PSD ‘în mod instituţional şi corect’: ‘Domnul Grindeanu şi cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem’.

(AGERPRES/FOTO – arhivă gov.ro)

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