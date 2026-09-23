(AUDIO) Vasluiul este astăzi capitala turismului din regiunea Moldovei!

Vasluiul este astăzi capitala turismului din regiunea Moldovei.

Peste 200 de lideri din administrația publică, manageri hotelieri, oameni de cultură și academicieni participă la cea de-a 11-a ediție a Galei „Descoperă Nord-Est”.

Evenimentul, organizat de ADR Nord-Est în parteneriat cu autoritățile locale, găzduiește dezbateri privind relansarea turismului regional.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a subliniat importanța proiectelor comune de dezvoltare:

Pe agenda galei se află lansarea unei rute culturale transnaționale dedicate civilizației Cucuteni, dar și acordarea Premiilor de Excelență în Turism pentru cele șase județe din regiune.

Ziua se va încheia la Vaslui cu o expoziție gastronomică tradițională și spectacole folclorice.

(Radio Iași, Vasile Geles)