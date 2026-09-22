Botoşani: Procurorii DNA au reţinut şase vameşi şi un poliţist de frontieră acuzaţi de luare de mită

Şase vameşi de la Biroul Vamal de Frontieră Racovăţ, un agent de poliţie de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi şi patru persoane fizice au fost reţinute de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie în urma percheziţiilor efectuate luni, potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de DNA.

Potrivit sursei citate, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21, respectiv 22 septembrie 2026, faţă de Loredana Fediuc – lucrător vamal în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi – Biroul Vamal de Frontieră Racovăţ, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (zece acte materiale) şi trafic de influenţă în formă continuată (şapte acte materiale), Iulian Spinosu şi Constantin Cliveţ, lucrători vamali în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi – Biroul Vamal de Frontieră Racovăţ, fiecare pentru săvârşirea a două infracţiuni de luare de mită în formă continuată, Sorin Pavăl, Adelina Sînziana Ignat şi Alina Elena Matei, lucrători vamali în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi – Biroul Vamal de Frontieră Racovăţ, fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, dar şi Cezar Sorin Constantinescu, agent de poliţie de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi – Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani – Sectorul Poliţiei de Frontieră Dorohoi, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

De asemenea, alte trei persoane fizice, fără calitate specială, sunt acuzate de săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, cumpărare de influenţă, complicitate la dare de mită şi complicitate la cumpărare de influenţă, toate trei în formă continuată.

Cei 11 vor fi prezentaţi, în cursul zilei de marţi, în faţa magistraţilor Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 21 septembrie 2026, faţă de alte opt persoane, cinci vameşi de la Siret, doi poliţişti de frontieră de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Dorohoi şi funcţionar în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, care au calitatea de inculpat.

‘În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpata Fediuc Loredana, în calitatea menţionată anterior, ar fi primit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu. Sumele de bani ar fi fost primite pentru a-i permite acestuia să tranziteze, pe tura sa de serviciu, Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ, judeţul Botoşani, cu bunuri interzise sau peste limita legală, aduse din Ucraina, fără documentele necesare şi fără aplicarea măsurilor legale care se impuneau. În acest context, inculpata ar fi efectuat în mod necorespunzător, formal, controlul vamal al autovehiculului cu care F.V.V. ar fi tranzitat punctul de trecere a frontierei. În acelaşi context şi în aceeaşi perioadă, inculpata Fediuc Loredana ar fi primit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., pretinzând că poate interveni pe lângă alţi funcţionari vamali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în situaţiile în care aceasta nu era prezentă şi nu efectua personal controlul vamal propriu-zis. Inculpata ar fi promis că îi va determina pe aceştia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care inculpatul F.V.V. urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ. În realizarea acestor demersuri, inculpata Fediuc Loredana ar fi beneficiat de ajutorul şi sprijinul inculpatului A.D’, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că, ‘în perioada februarie- septembrie 2025, pentru aceleaşi demersuri, lucrătorii vamali Spinosu Iulian, Cliveţ Constantin, Pavăl Sorin, Ignat Adelina Sînziana şi Matei Alina Elena ar fi primit de la inculpatul F.V.V. diverse sume de bani şi produse, pentru a efectua controale vamale formale, asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei’.

Totodată, ‘în perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, în aceeaşi modalitate, cu ocazia tranzitării frontierei României prin punctele de trecere a frontierei Racovăţ şi Siret, inculpatul F.V.V. ar fi oferit sume de bani şi produse inculpaţilor Foca Petrică, Băluţ Lucian, Florescu Ovidiu, Bolohan Valerian-Cristinel, Lemnariu Dorina şi Donţu Marinică, pentru ca aceştia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze frontiera, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei’.

În legătură cu sumele de bani primite cu titlu de mită de inculpatul Foca Petrică, inculpatul F.V.V. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului Cîmpanu Mihai, angajat în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, cel care ar fi intervenit pe lângă Foca Petrică, prevalându-se de influenţa sa asupra acestuia, pentru a-l determina să îşi îndeplinească în mod contrar îndatoririle de serviciu.

Sursa citată precizează că, în realizarea tuturor demersurilor menţionate anterior, inculpatul F.V.V. ar fi beneficiat de sprijinul inculpaţilor A.A. şi M.C.

La data de 8 aprilie 2025, inculpatul Ferman Cristian, în timp ce îşi exercita atribuţiile de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovăţ, judeţul Botoşani, deşi inculpatul F.V.V. ar fi încercat să îi ofere o sumă de bani cu titlu de mită, ar fi omis cu intenţie să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la această faptă.

În aceleaşi condiţii, la data de 15 iunie 2025, inculpatul Ferman Cristian ar fi aflat despre săvârşirea unei fapte de luare de mită de către lucrătorul vamal Spinosu Iulian şi ar fi omis cu intenţie să sesizeze de îndată organele de urmărire penală.

La data de 6 noiembrie 2024, inculpatul Constantinescu Cezar Florin ar fi dat, cu titlu de mită, foloase necuvenite unui agent de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 Pomârla, judeţul Botoşani, pentru ca acesta să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu privind legitimarea şi efectuarea de verificări cu privire la prezenţa a două persoane în zona de competenţă, în cazul depistării acestora în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăţ, judeţul Botoşani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)