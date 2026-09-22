(AUDIO) Simulare regională pentru examenele naționale, în șase județe ale Moldovei. Testările au loc în decembrie

Publicat de andreeadaraban, 22 septembrie 2026, 14:15

Județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui vor organiza împreună o singură simulare regională pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat.

Aceasta se va desfășura în perioada 7–9 decembrie 2026, simultan în toate cele șase județe din Regiunea Nord-Est.

Decizia a fost anunțată de inspectorul general al ISJ Suceava, Ciprian Anton, care a mai spus că lucrările elevilor vor fi corectate, pe platforma ministerului, de profesori din județele partenere, altele decât cele din care provin elevii: ”Vor fi șase subiecte, fiecare județ își va pregăti împreună cu inspectorii coordonatori câte o variantă de subiect. Se va extrage un județ pentru fiecare disciplină în parte, celelalte județe vor avea acel subiect la dispoziție. Corectarea va fi pe platforma Ministerului. Aici vom încerca ca toți colegii noștri să aibă același număr de lucrări, pentru că știți, de fiecare dată, sunt foarte puțini colegi care se înscriu pentru a ajuta la aceste simulări. Vom încerca în așa fel încât ca fiecare județ să aibă un echilibru în ceea ce înseamnă numărul de lucrări care trebuie corectate.”

Șeful ISJ Suceava, Ciprian Anton, a mai declarat că prin această inițiativă se urmărește evaluarea reală a nivelului de pregătire și o mai bună adaptare a elevilor la cerințele examenelor naționale.

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, organizate la nivel național, sunt programate în luna martie.

(Andreea Daraban/ FOTO Radio Iași)