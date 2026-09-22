Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » (AUDIO) Simulare regională pentru examenele naționale, în șase județe ale Moldovei. Testările au loc în decembrie

(AUDIO) Simulare regională pentru examenele naționale, în șase județe ale Moldovei. Testările au loc în decembrie

(AUDIO) Simulare regională pentru examenele naționale, în șase județe ale Moldovei. Testările au loc în decembrie

Publicat de andreeadaraban, 22 septembrie 2026, 14:15

Județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui vor organiza împreună o singură simulare regională pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat.

Aceasta se va desfășura în perioada 7–9 decembrie 2026, simultan în toate cele șase județe din Regiunea Nord-Est.

Decizia a fost anunțată de inspectorul general al ISJ Suceava, Ciprian Anton, care a mai spus că lucrările elevilor vor fi corectate, pe platforma ministerului, de profesori din județele partenere, altele decât cele din care provin elevii: ”Vor fi șase subiecte, fiecare județ își va pregăti împreună cu inspectorii coordonatori câte o variantă de subiect. Se va extrage un județ pentru fiecare disciplină în parte, celelalte județe vor avea acel subiect la dispoziție. Corectarea va fi pe platforma Ministerului. Aici vom încerca ca toți colegii noștri să aibă același număr de lucrări, pentru că știți, de fiecare dată, sunt foarte puțini colegi care se înscriu pentru a ajuta la aceste simulări. Vom încerca în așa fel încât ca fiecare județ să aibă un echilibru în ceea ce înseamnă numărul de lucrări care trebuie corectate.”

Șeful ISJ Suceava, Ciprian Anton, a mai declarat că prin această inițiativă se urmărește evaluarea reală a nivelului de pregătire și o mai bună adaptare a elevilor la cerințele examenelor naționale.

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat,  organizate la nivel național, sunt programate în luna martie.

(Andreea Daraban/ FOTO Radio Iași)

Etichete:
Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, după apariția unui caz suspect de rabie
Regional marți, 22 septembrie 2026, 12:22

Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, după apariția unui caz suspect de rabie

Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, după apariția unui caz suspect de rabie. Virusul ar fi fost depistat la o bovină de numai...

Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, după apariția unui caz suspect de rabie
Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026 – un eveniment în care știința iese din laboratoare
Regional marți, 22 septembrie 2026, 12:05

Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026 – un eveniment în care știința iese din laboratoare

Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), în parteneriat cu Societatea Română de Fizică, în cadrul...

Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026 – un eveniment în care știința iese din laboratoare
(AUDIO) Ministrul Educației, Mihai Dimian: Subiectele de la Evaluarea Națională ar putea fi schimbate din 2028
Regional marți, 22 septembrie 2026, 09:57

(AUDIO) Ministrul Educației, Mihai Dimian: Subiectele de la Evaluarea Națională ar putea fi schimbate din 2028

Subiectele de la Evaluarea Națională ar putea fi schimbate începând cu examenul din 2028, pentru a include elemente mai apropiate de viața...

(AUDIO) Ministrul Educației, Mihai Dimian: Subiectele de la Evaluarea Națională ar putea fi schimbate din 2028
RADIO IAȘI 85 – proiect cultural itinerant Pe urmele lui Brâncuși, pe axa Gorj–Chișinău–Iași–Broșteni și lansarea filmului documentar Brâncuși, Tătăreștii, Gorjan și Ansamblul Calea Eroilor
Regional marți, 22 septembrie 2026, 06:20

RADIO IAȘI 85 – proiect cultural itinerant Pe urmele lui Brâncuși, pe axa Gorj–Chișinău–Iași–Broșteni și lansarea filmului documentar Brâncuși, Tătăreștii, Gorjan și Ansamblul Calea Eroilor

În contextul împlinirii a 85 de ani de la înființarea Radio Iași (1941–2026) și al Anului Național „Constantin Brâncuși” – 2026, în...

RADIO IAȘI 85 – proiect cultural itinerant Pe urmele lui Brâncuși, pe axa Gorj–Chișinău–Iași–Broșteni și lansarea filmului documentar Brâncuși, Tătăreștii, Gorjan și Ansamblul Calea Eroilor
Regional luni, 21 septembrie 2026, 19:18

Botoșani: Facturile la încălzire şi apă caldă ar putea scădea în perioada următoare

Facturile la încălzire şi apă caldă ar putea scădea în perioada următoare în judeţul Botoşani. Societatea locală de termoficare a...

Botoșani: Facturile la încălzire şi apă caldă ar putea scădea în perioada următoare
Regional luni, 21 septembrie 2026, 18:31

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început cazările pentru anul universitar 2026–2027. Tarifele rămân neschimbate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a început astăzi, 21 septembrie 2026, procesul de cazare a studenților pentru anul...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început cazările pentru anul universitar 2026–2027. Tarifele rămân neschimbate
Regional luni, 21 septembrie 2026, 16:05

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 26–28 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului...

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I
Regional luni, 21 septembrie 2026, 15:19

Meteo: Cod galben de intensificări ale vântului pentru județe din Moldova

ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70...

Meteo: Cod galben de intensificări ale vântului pentru județe din Moldova