RADIO IAȘI 85 – proiect cultural itinerant Pe urmele lui Brâncuși, pe axa Gorj–Chișinău–Iași–Broșteni și lansarea filmului documentar Brâncuși, Tătăreștii, Gorjan și Ansamblul Calea Eroilor

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 06:20





În contextul împlinirii a 85 de ani de la înființarea Radio Iași (1941–2026) și al Anului Național „Constantin Brâncuși” – 2026, în perioada 24–26 septembrie 2026, se desfășoară proiectul cultural itinerant „Pe urmele lui Brâncuși – Radio Iași 85”, derulat pe axa Gorj–Chișinău–Iași–Broșteni (Suceava).

Evenimentele sunt dedicate valorificării patrimoniului artistic românesc și consolidării dialogului cultural pe ambele maluri ale Prutului, având ca moment central lansarea filmului documentar „BRÂNCUȘI, TĂTĂREȘTII, GORJAN ȘI ANSAMBLUL CALEA EROILOR”, realizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, artistul român care a revoluționat sculptura modernă și a devenit un reper al culturii universale.

Filmul documentar surprinde contextul istoric și cultural al realizării Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, punând în valoare documente, mărturii și contribuții ale comunităților implicate în epocă. Demersul cinematografic este inițiat de Studioul B.D. Media Târgu-Jiu, cu sprijinul Asociației „Doruleț din România” și Aninoasa-TIM Timișoara, în colaborare cu instituții și comunități culturale din România. Filmul este realizat de publicistul și documentaristul Dorin Brozbă, membru UZPR Gorj–Mehedinți. Director film: Sandu Iscrulescu. Imagine și montaj: Paul Mălăianu. Muzică: Gheorghe Iovu.

Un rol important în derularea celor trei etape din cadrul proiectului (Chișinău, Iași și Broșteni-Suceava), îl are Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), prin implicarea directă a filialelor sale: UZPR Filiala Iași, UZPR Filiala Chișinău și UZPR Filiala Gorj–Mehedinți, care au contribuit la organizarea proiectului, pe ambele maluri ale Prutului. Astfel, 𝐔𝐙𝐏𝐑 susține promovarea patrimoniului cultural și a valorilor identitare, prin jurnalism și proiecte editoriale, precum și prin creații cinematografice.

Coordonatorii proiectului cultural itinerant sunt: col.(r) Grigore Radoslăvescu-președinte al Filialei Iași a UZPR; Petronela Cotea Mihai-inițiator eveniment aniversar RADIO IAȘI 85, jurnalist Radio Iași și prim-vicepreședinte al Filialei Iași a UZPR; Victoria Fonari-conferențiar universitar doctor la Universitatea de Stat din Moldova, poetă, critic literar și președinte al Filialei Chișinău a UZPR; Dorin Brozbă-realizator al filmului documentar, publicist și scriitor, membru UZPR Filiala Gorj-Mehedinți; Sandu Iscrulescu-director film documentar.

CALENDARUL EVENIMENTELOR

24 septembrie 2026 – Chișinău

Ora 09:30 – MEDIACOR, Str. Al. Mateevici nr. 60

Ora 13:00 – Biblioteca Centrală „B.P. Hasdeu”, Bd. Ștefan cel Mare nr. 148

Amfitrioni: Conf. univ. dr. Victoria Fonari, col. (r) Grigore Radoslăvescu, prof. Petronela Cotea Mihai.

25 septembrie 2026 – Iași

Ora 11:00 – Palatul Braunstein (Cupola), Str. Cuza Vodă nr. 2

Amfitrioni : Dr. Aurica Ichim – Manager al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, col. (r) Grigore Radoslăvescu, prof. Petronela Cotea Mihai.

26 septembrie 2026 – Broșteni, județul Suceava

Ora 11:00 – Casa de Cultură a orașului Broșteni, Str. Nicolai Nanu nr. 7

Amfitrioni: Ec. Alexandru Hurjui – primar al orașului Broșteni, col.(r) Grigore Radoslăvescu, prof. Petronela Cotea Mihai.

Organizatori proiect cultural itinerant:

Radio Iași; UZPR – Filiala Iași; UZPR – Filiala Chișinău; UZPR – Filiala Gorj–Mehedinți; B.D. Media Târgu-Jiu; Asociația „Doruleț din România”.

Parteneri și colaboratori:

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași – Palatul Braunstein (Cupola); Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Iași; Cercul Militar Iași; Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași; Primăria Municipiului Chișinău; Biblioteca Centrală, BM B.P. Hasdeu” Chișinău; Universitatea de Stat din Moldova; Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării Chișinău; Mediacor Chișinău; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău; Colegiul Național de Comerț ASEM Chișinău; Liceul Teoretic „Orizont” Chișinău; Primăria orașului Broșteni; Pensiunea „Brădet” Broșteni ; Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broșteni – Grupul folcloric „Muntenii Broșteniului”.

Prin acest proiect, 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐚𝐬̦𝐢 marchează cei 85 de ani de la înființare (1941–2026), într-un mod care depășește dimensiunea aniversară, actualul demers reprezentând un act de recuperare și de valorizare a memoriei culturale. Dedicat personalității lui 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐚̂𝐧𝐜𝐮𝐬̦𝐢, proiectul configurează un traseu simbolic al ideilor și identității, punând în dialog patrimoniul artistic românesc cu spațiul contemporan, într-o formulă itinerantă ce reunește comunități și instituții de pe ambele maluri ale Prutului. 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐚𝐬̦𝐢 își reafirmă, astfel, rolul de promotor al culturii și educației.

Redactor,

Petronela Cotea Mihai