Botoșani: Facturile la încălzire şi apă caldă ar putea scădea în perioada următoare

Facturile la încălzire şi apă caldă ar putea scădea în perioada următoare în judeţul Botoşani. Societatea locală de termoficare a finalizat o investiţie strategică ce promite să taie din costurile de producţie a energiei.

Proiectul, realizat prin fonduri guvernamentale, va fi completat în viitorul apropiat cu pompe de căldură industriale pentru a diminua şi mai mult preţul gigacaloriei.

Modern Calor SA, care este deţinută integral de Consiliul Local Botoşani, va pune în funcţiune în perioada imediat următoare un nou modul de cogenerare, care va funcţiona pe gaz. Investiţia este realizată prin Programul „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” şi este de aproximativ 60 de milioane de lei bani, care provin din fonduri guvernamentale.

Bogdan Varasciuc, directorul general al societăţii: Producţia în cogenerare este mult mai eficientă decât producţia apei fierbinţi în cazane. Cu acelaşi consum de gaze producem în tandem şi energie electrică şi energie termică. Energia electrică, în aceste momente, se vinde la un preţ foarte bun pe bursă, drept urmare, în situaţia noastră financiară, se reflectă un venit mult mai consistent din energie electrică, ceea ce duce ca preţul energiei termice să fie scăzut.

Noul modul de cogenerare, care va fi al treilea instalat de Modern Calor, va avea o capacitate de 4 MW. Primele două module de producţie energie termică în congenerare au fiecare de asemenea aceeaşi capacitate. Investiţia va conduce la reducerea costurilor de producţie şi implicit la diminuarea preţurilor energiei termice pentru consumatorii recordaţi la sistemul centralizat.

Bogdan Varasciuc: Cogenerarea va determina o scădere a preţului pentru clienţii noştri, pentru consumatori, faţă de sistemul clasic de producţie cu cazane. Proiectul are ca termen de finalizare 31 decembrie, dar constructorul este într-un stadiu mult mai avansat fizic decât stadiul contractual, astfel încât, probabil, pe la 31 decembrie vom face procedura de recepţie şi vom începe probele de punere în funcţiune.

Aceasta este o etapă intermediară de extindere şi modernizare a sursei. În final, vor fi integrate şi pompe de căldură în sursă, ceea ce va avea ca efect o nouă scădere a preţului pentru încălzire.

(Radio Iași/Gina Poenaru)