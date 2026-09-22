(AUDIO) Ministrul Educației, Mihai Dimian: Subiectele de la Evaluarea Națională ar putea fi schimbate din 2028

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 09:57

Subiectele de la Evaluarea Națională ar putea fi schimbate începând cu examenul din 2028, pentru a include elemente mai apropiate de viața reală și de profesiile viitorului, a declarat, în emisiunea Starea Educației, ministrul de resort, Mihai Dimian.

Potrivit acestuia, modificările ar putea viza atât conținutul subiectelor, cât și modul în care rezultatele examenului sunt corelate cu profilul de liceu ales de elev: ”Consider că dacă cineva dorește să urmeze un profil de Științele Naturii și a demonstrat în școala generală competențe, cunoștințe și o pasiune pentru chimie, pentru biologie, atunci nu-i limitezi această dorință lui de a studia Științele Naturii pentru că a luat o notă mai mică la limba și literatura română. În momentul de față se întâmplă lucrul ăsta, sau sunt copii pasionați de istorie și geografie și nu pot ajunge în clasa dorită pentru că, la fel, au o notă mai mică la matematică. Este importantă în formare, dar repet, adăugând poate o probă suplimentară la alegere și revăzând aceste ponderi în funcție de profilul pe care elevul dorește să-l urmeze la liceu, putem potrivi mai bine scorul, media cu care elevul intră în această competiție.”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a mai spus că revizuirea Evaluării Naționale este discutată și cu experți ai OCDE, organizația care derulează testările PISA, iar procesul ar putea beneficia de finanțare europeană și cofinanțare națională.

O variantă aflată în discuție este introducerea unei probe suplimentare, la alegere, și modificarea ponderilor notelor în funcție de profilul liceal dorit.

Ministrul subliniază însă că o eventuală schimbare majoră trebuie anunțată din timp, astfel încât elevii să cunoască bine noile reguli: ”În privința evaluării actuale și a faptului că putem revizui anumite subiecte care se dau pentru a le face mai bine orientate către viața reală, acest lucru se poate întâmpla și în termen de un an, maximum doi. Nu la Evaluarea următoare, elevii s-au pregătit într-un anumit mod, dar la Evaluarea din 2028, sigur că ele pot fi deja implementate. În privința formatului de evaluare, aici trebuie avut un pic grijă, pentru că dacă ajung să-i spun elevului care a intrat în clasa a VIII-a că poate să dea acum și la istorie sau la chimie o probă, este un pic cam târziu.”

Potrivit ministrului Educației, o decizie finală privind schimbarea formatului Evaluării Naționale ar urma să aparțină Parlamentului.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)