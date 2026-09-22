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Echinocțiul de toamnă are loc pe 23 septembrie. Observatorul Astronomic din Bârlad pregătește Seara Cercetătorilor

Echinocțiul de toamnă are loc pe 23 septembrie. Observatorul Astronomic din Bârlad pregătește Seara Cercetătorilor

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 08:58


Toamna astronomică vine la noapte, 23 septembrie 2026, ora 3:05! Echinocțiul aduce vești bune de la Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” Bârlad!

Ciprian Vîntdevară, astronom și muzeograf, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Seara Cercetătorilor 2026!

Vineri, 25 septembrie 2026, Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad organizează un eveniment dedicat cercetării în domeniile astronomiei, chimiei, fizicii și astrofizicii.

Proiectul se desfășoară în colaborare cu Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” și va avea loc între orele 17:00 și 20:00, la Casa Sturdza, din str. Vasile Pârvan nr. 4.

Dacă condițiile meteo vor fi favorabile, programul cu observații astronomice se va întâmpla între orele 20:30 și 22:00, în Parcul „Victor Ion Popa” (în apropierea statuii lui Mihai Eminescu).

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