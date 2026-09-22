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„CORPUL FEMININ între mit și rezistență în grafica românească din perioada comunistă”

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 07:22


Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, în parteneriat cu Muzeul de Artă Constanța, vă invită joi, 24 septembrie 2026, ora 17.00, la vernisajul expoziției „Corpul feminin între mit și rezistență în grafica românească din perioada comunistă”.

Curatoriată de Lelia Rus Pîrvan și Ovidiu Ungureanu, expoziția propune o lectură critică a modului în care corpul feminin a fost reprezentat în grafica românească din perioada comunistă și a felului în care imaginea femeii a fost integrată în discursul ideologic al epocii.

Selecția de lucrări provenită din patrimoniul Muzeului de Artă Constanța urmărește transformarea femeii în simbol al muncii, al progresului și al societății socialiste. În scene agricole și industriale, corpul feminin apare disciplinat, productiv și permanent activ, construind imaginea „super-femeii” comuniste: muncitoare, mamă și cetățean model.

Lucrări precum Muncitoarele de Emilia Dumitrescu, Seceriș și În zori la lucru de Iulian Olariu, Colectivistele de Lucia Cosmescu, Femei la sapă de Dimitrie Nicolaide sau Laboranta de Ana Iliuț documentează această tipologie și mecanismele vizuale prin care corpul feminin devine parte a discursului despre producție și progres.

Un contrapunct îl constituie ilustrațiile realizate de Geta Brătescu pentru Mutter Courage de Bertolt Brecht, în care corpul feminin este eliberat de reprezentarea propagandistică și dobândește o dimensiune contemplativă, legată de pierdere, protecție și rezistență.

„Expoziția propune o lectură critică a corpului feminin în perioada comunistă, recuperând istoria unei experiențe corporale marcate de control, epuizare și rezistență tăcută. Între corpul idealizat al propagandei și corpul real, supus muncii și constrângerii, se desfășoară o istorie a instrumentalizării imaginii. Dincolo de mitul super-femeii, aceste lucrări vorbesc despre o luptă continuă pentru identitate și supraviețuire, despre corpul transformat în simbol și despre viața care, în pofida tuturor constrângerilor, a continuat să fie trăită”. – conf. univ. dr. Lelia Rus-Pîrvan, curator, critic de artă și director al Muzeului de Artă Constanța.

Lansare de carte

Evenimentul va fi completat de lansarea volumului „Cooperația meșteșugărească: Fronda copilului rebel al instituțiilor României socialiste. O incursiune instituțional-comportamentală în morfologia cooperativismului românesc”, de Silviu-George Colonescu, cercetător și expert în politici publice, doctor în științe politice (Școala Națională de Studii Politice și Administrative-SNSPA). Autorul unor articole academice din perspectivă normativă morală privind problematica de mediu prin lentila dreptății sociale intergeneraționale, de asemenea al unor lucrări cu focus pe aria de expertiză a democrației participative, a filosofiei științei și teoriei alegerii raționale. Volumul va fi prezentat de Sebi Șufariu, jurnalist și publicist.

Sub sloganul autorului, „În speranța că aceste rânduri vor inspira noi resorturi ale păcii și bunăstării”, cartea îndeamnă la dezideratul organizării armonioase a oamenilor, în mod contractualist și profitabil, satisfăcând  interesul comun prin păstrarea prerogativelor furnizării calitative a bunului colectiv și a corijării inegalităților socioeconomice.

Vă invităm, așadar, la o reflecție asupra modului în care arta, ideologiile și realitățile cotidiene au modelat societatea românească.

Biroul de presă

Centrul de Cultură „George Apostu”

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