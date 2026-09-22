#StareaEducației (INTERVIU) Șapte decenii de activitate a Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare” la Câmpulung Moldovenesc. Monica Buculei, director al instituției: „Într-un colegiu militar nu rezistă un copil care nu este hotărât. Determinarea este esențială, iar elevii trebuie să învețe să-și gestioneze timpul și resursele.”

Publicat de andreeadaraban, 22 septembrie 2026, 12:01 / actualizat: 22 septembrie 2026, 13:40

Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, una dintre cele cinci instituții de învățământ liceal militar din România și singura de acest tip din regiunea Moldovei, sărbătorește 7 decenii de activitate. În cei 102 ani de existență, ultimii 70 și-au găsit continuitatea în clădirea special construită pentru a fi liceu militar la Câmpulung Moldovenesc. În prezent, 665 de elevi învață aici, iar anual sunt disponibile 168 de locuri pentru admitere. Instituția combină pregătirea academică specifică învățământului liceal cu disciplina și rigorile sistemului militar. Despre modul în care funcționează colegiul, criteriile de admitere și provocările pentru elevi am discutat, la Starea Educației cu Monica Buculei, directorul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”.

Elevii urmează curriculumul național și susțin examenul de Bacalaureat, însă au și discipline și activități specifice sistemului militar. „Colegiul Național Militar «Ștefan cel Mare», ca de altfel toate celelalte colegii naționale militare din România, respectă prevederile Ministerului Educației în ceea ce privește pregătirea academică prevăzută de curriculumul național, finalizată printr-un examen de Bacalaureat, dar în plus aduc reguli, aduc discipline noi, reglementări impuse de Ministerul Apărării Naționale”, explică Monica Buculei.

În ultimii patru ani, cifra de școlarizare a fost de 168 de locuri, repartizate în șapte clase. Toate clasele funcționează pe filieră vocațională, profil militar, specializarea matematică-informatică militară, cu studiul intensiv al limbii engleze.

Interesul pentru cariera militară este în creștere, potrivit conducerii colegiului, concurența la admitere ajungând la aproximativ patru candidați pe loc.

Cum se face admiterea

Selecția candidaților presupune mai multe etape: probă sportivă, test psihologic, vizită medicală și testarea cunoștințelor. „Testul constă într-o probă integrată română și matematică, zece itemi la limba română, 20 la matematică. Iar media la acest test are o pondere foarte importantă în media finală de admitere”, spune directorul. Evaluarea Națională reprezintă 20% din media finală, în timp ce testarea organizată pentru admiterea în colegiile militare are o pondere de 80%.

Pentru a-i familiariza pe candidați cu examenul, colegiul organizează și sesiuni de pregătire. Potrivit conducerii, cererea pentru aceste sesiuni a fost ridicată.

Elevii provin în principal din regiunea Moldovei, însă colegiul primește și tineri din alte zone ale țării, inclusiv din București.

241 de fete în colegiu

În prezent, 241 dintre cei 665 de elevi sunt fete. Nu există locuri distincte pentru fete, iar criteriile de selecție sunt aceleași. „Da, se îndreaptă și fetele spre colegiul nostru, nu sunt locuri speciale pentru fete. Probele de selecție sunt aceleași, nediscriminatorii”, precizează Monica Buculei.

Viața elevilor este organizată după un program riguros. Colegiul are regim de internat, iar elevii își desfășoară activitățile de dimineața până seara.

„Aș putea spune că elevii noștri sunt în mișcare de la 6 dimineața până la 10 seara când se dă stingerea”, spune directorul. Ziua începe cu înviorarea și activitățile specifice, iar cursurile încep la ora 8. În funcție de anul de studiu, elevii au între șase și șapte ore de curs pe zi. După cursuri urmează masa, o scurtă perioadă de timp liber și studiul obligatoriu de după-amiază. „Studiul este obligatoriu, se desfășoară în sălile de clasă, sub supravegherea elevilor gradați. Avem trei module de studiu, cu o pauză de 10 minute între ele”, explică Monica Buculei. Seara continuă cu activități specifice sistemului militar, raportul companiei și masa de seară. În acest context, gestionarea timpului devine esențială. „Programul unui elev dintr-un colegiu militar este foarte intens, de aceea este foarte importantă gestionarea timpului.”

Pregătirea militară este inclusă în planul de învățământ și are atât o componentă teoretică, cât și una practică.

„Colegiul oferă o pregătire militară de bază, o socializare cu sistemul militar. Nu au pregătire militară în fiecare zi”, precizează directorul. Elevii învață elementele de bază ale organizării unităților militare, comenzi și ordine, iar viața de zi cu zi este organizată pe plutoane și companii.

Pregătirea fizică are, de asemenea, un rol important, inclusiv pentru viitoarea admitere în instituțiile militare de învățământ superior. Elevii folosesc în colegiu doar arme de exercițiu.

Din acest an, elevii claselor a IX-a studiază și limba rusă, decizia fiind legată, potrivit conducerii, de nevoile pe termen lung ale Armatei României. Limba engleză este studiată inclusiv prin raportare la terminologia militară.

Adaptarea la sistemul militar poate fi dificilă pentru un adolescent de 14 ani. Una dintre cele mai mari provocări este îndepărtarea de familie.

„Cred că una dintre cele mai mari provocări o constituie îndepărtarea de familie. Este un test psihologic pe care trebuie să-l treacă în jur de 14 ani, când dependența de familie este încă foarte mare”, afirmă Monica Buculei. Dacă un elev constată că sistemul nu i se potrivește, conducerea încearcă mai întâi să identifice cauzele și să ofere consiliere. În cazul în care problema persistă, elevul se poate transfera la o școală civilă. Există însă și obligații prevăzute în contractul educațional. În anumite situații, cei care nu continuă traseul prevăzut trebuie să restituie cheltuielile de întreținere aferente celor patru ani de studiu.

Elevii beneficiază pe durata studiilor de cazare, masă, rechizite și uniformă.

„Vorbim de gratuitate în ceea ce privește toate nevoile elevilor: cazare, masă, rechizite, absolut tot. Mai mult, pe perioada vacanțelor, cuantumul normei de hrană le este transferat pe card”, spune directorul colegiului. În paralel, elevii beneficiază de ore de consultații și de pregătire suplimentară pentru examene.

Pregătirea militară este dublată de rezultate academice bune. În anul școlar 2025-2026, media generală la Bacalaureat a fost 8,75. Potrivit datelor prezentate de conducerea colegiului, 54 de absolvenți au avut medii între 8 și 8,99, iar 77 au obținut medii între 9 și 9,99.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: Cum funcționează concret un colegiu național militar și prin ce se diferențiază de un liceu civil?

Monica Buculei: Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare”, ca de altfel toate celelalte colegii naționale militare din România, respectă prevederile Ministerului Educației în ceea ce privește pregătirea academică prevăzută de curriculumul național, finalizată printr-un examen de Bacalaureat, dar în plus aduc reguli, aduc discipline noi, reglementări impuse de Ministerul Apărării Naționale.

Andreea Daraban: Câți elevi are în prezent Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare”?

Monica Buculei: În prezent, în colegiu își desfășoară activitatea un număr de 665 elevi, în patru ani de studiu.

Andreea Daraban: Cât de mare este interesul tinerilor pentru o carieră militară, cum a fost admiterea din acest an, comparativ cu anii anteriori, de exemplu?

Monica Buculei: Apreciem interesul față de cariera militară în creștere. Numărul de candidați, cel puțin candidați care au avut ca primă opțiune Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare”, este în creștere față de anii anteriori, la examenul de admitere concurența fiind în jur de patru pe loc.

Andreea Daraban: Câte clase au fost formate și ce profil au aceste clase?

Monica Buculei: Absolut toate clasele funcționează pe filieră vocațională, profil militar, specializare matematică- informatică militară din acest an, intensiv engleză. Cifra de școlarizare este stabilită de către Direcția Generală a Managementului de Resurse Umane, anual. În ultimii patru ani, cifra de școlarizare fiind de 168 de locuri, elevii au fost repartizați în șapte formațiuni de studiu, șapte clase.

Andreea Daraban: Cum se face selecția acestor elevi care vin spre spre Colegiul Militar? Ei participă la Evaluarea Națională, însă, înainte de asta, au și niște probe specifice, nu?

Monica Buculei: Procedura de selecție este foarte clară, reglementată de documente specifice, iar doritorii o pot studia pe site-ul colegiului. Înscrierea se face la centrele militare județene din zona de referință sau online. Ulterior, candidații sunt repartizați pentru a susține probele eliminatorii. Este vorba despre o probă sportivă și un test psihologic. Urmează vizita medicală și testul de admitere în colegii. Testul constă într-o probă integrată română și matematică, zece itemi la limba română, 20 la matematică. Iar media la acest test are o pondere foarte importantă în media finală de admitere.

Andreea Daraban: Ei participă și la Evaluarea Națională.

Monica Buculei: Bineînțeles, la media finală de admitere se ia în calcul și Evaluarea Națională, dar cu un procent mai mic. 20% este Evaluarea Națională, 80% testarea dată în colegii. Aș vrea, de asemenea, să menționez faptul că începând din anul școlar trecut, colegiul nostru a organizat sesiuni de pregătire a candidaților pentru a-i familiariza cu tipul de subiecte, de itemi, cu care se vor confrunta la proba de verificare a cunoștințelor. Iar cererea a fost destul de mare.

Andreea Daraban: Sunt elevi care vin din toată Moldova sau și din afara județelor Moldovei?

Monica Buculei: Ei pot să vină și din afara județelor Moldovei. Vă dați seama că optează pentru colegiul din Câmpulung, cei care sunt mai aproape de casă, deci se urmează principiul proximității față de familie. Dar da, avem și elevi din București, de exemplu.

Andreea Daraban: Și fetele se îndreaptă spre astfel de colegii? Câte fete sunt în colegiul militar? Există locuri speciale pentru ele?

Monica Buculei: Momentan, în colegiu avem 241 de fete. Da, se îndreaptă și fetele spre colegiul nostru, nu sunt locuri speciale pentru fete. Probele de selecție sunt aceleași, nediscriminatorii.

Andreea Daraban: Care este profilul elevului care vine la colegiul militar? Poate orice elev să se îndrepte către un colegiu militar sau trebuie să fie construit într-un anumit fel?

Monica Buculei: Într-un colegiu militar nu rezistă și în niciun caz nu va face performanță un copil care nu este hotărât. Determinarea o consider eu un factor important, deoarece programul este destul de solicitant, au puțin timp liber la dispoziție. Și, în acest context, aș vrea să menționez faptul că elevii trebuie să învețe, dacă nu știu până în momentul respectiv, să-și gestioneze timpul, să-și gestioneze resursele.

Andreea Daraban: Trebuie să spunem că toți elevii stau la internat. Ei nu părăsesc instituția decât în weekend-uri sau cu permisie, nu?

Monica Buculei: Suntem o instituție cu regim internat.

Andreea Daraban: Care sunt cele mai mari provocări pentru un elev care pășește pentru prima dată într-un colegiu militar?

Monica Buculei: Cred că una dintre cele mai mari provocări o constituie îndepărtarea de familie. Este un test psihologic pe care trebuie să-l treacă în jur de 14 ani, când dependența de familie este încă foarte mare. O altă provocare o reprezintă programul fix, cu puncte clare în orarul zilei.

Andreea Daraban: Cum este structurat programul zilnic al unui elev? Cât timp este dedicat cursurilor, pregătirii militare, activităților extracurriculare?

Monica Buculei: Aș putea spune că elevii noștri sunt în mișcare de la 6 dimineața până la 10 seara când se dă stingerea. Fie că este vorba de programul de dimineață, cu înviorare, cu sectoare, cu raportul companiei. Apoi cursurile încep la ora 8. Elevii din marea majoritate a anilor de studiu au 3 zile pe săptămână câte 7 ore de curs, mai puțin clasa a X-a, care are 2 zile cu 7 ore și 3 zile cu 6 ore. Deci programul este foarte aglomerat. Apoi urmează programul specific militar: adunarea pentru masă, servirea mesei, timp liber cam o oră și jumătate și începe studiul de după-amiază. Studiul este obligatoriu, se desfășoară în sălile de clasă, sub supravegherea elevilor gradați. Avem 3 module de studiu, cu o pauză de 10 minute între ele. Studiul este supravegheat de profesorul de serviciu, de ofițerul de serviciu. După studiu urmează programul de seară, cu raportul companiei, cu masa de seară. Deci vă dați seama, programul unui elev dintr-un colegiu militar este foarte intens, de aceea este foarte importantă gestionarea timpului.

Andreea Daraban: Cum se îmbină pregătirea academică cu cea militară?

Monica Buculei: Colegiul oferă o pregătire militară de bază, o socializare cu sistemul militar. Nu au pregătire militară în fiecare zi. Pregătirea militară fiind disciplină în planul cadru și având două componente, componenta teoretică, două ore pe săptămână, iar componenta practică îndrăznesc să spun că se regăsește în tot ceea ce fac ei zi de zi, și anume modul de organizare pe plutoane, pe companii, activitățile cu caracter specific, rapoartele companiei, toate aceste elemente duc la o socializare inițială cu sistemul militar.

Andreea Daraban: Elevii poartă, în mod obligatoriu, uniformă…

Monica Buculei: Portul uniformii este obligatoriu, cu excepția activităților sportive, când trebuie să poarte echipament sportiv și a timpului liber.

Andreea Daraban: Există discipline pe care elevii le parcurg în plus față de cei din învățământul civil? Sunt clase de Mate-Info, merg pe planul cadru aprobat pentru o astfel de clasă sau ce au în plus?

Monica Buculei: Elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, care respectă vechile planuri cadru, au în plus orele din curriculum diferențiat. Aș evidenția aici, în primul rând, pregătirea militară, iar elevii de clasa a IX-a au în plus o oră de limba rusă, iar din curriculum diferențiat aș accentua ora de limba engleză care se concentrează pe dezvoltarea terminologiei militare. De fapt, este o oră de limba engleză aplicată pentru mediul militar.

Andreea Daraban: Limba rusă este introdusă pentru elevii de clasa IX-a din acest an școlar și este a treia limbă străină pe care o studiază. Ce a stat la baza unei astfel de decizii? Bănuiesc că ați fost consultați pe această temă.

Monica Buculei: Cu siguranță că am fost consultați. Este vorba despre nevoile Armatei României și s-a făcut o analiză pe termen lung a acestor nevoi și s-a ajuns la concluzia că lărgirea plajei de limbi străine studiate de elevii colegiilor militare ar fi recomandată.

Andreea Daraban: Ne puteți da exemple de discipline pe care elevii le studiază și care au legătură cu partea militară?

Monica Buculei: Ca discipline din planul cadru doar pregătirea militară, iar noua programă prevede o orientare spre dezvoltarea competențelor unui lider militar și a unor valori care țin de specificul unui bun lider militar. Orele de pregătire militară se desfășoară sub îndrumarea instructorilor militari și, cum am spus, au o componentă teoretică, unde sunt inițiați în abc-ul organizării unităților militare, învață comenzi, învață ordine.

Andreea Daraban: Învață să tragă și cu arma?

Monica Buculei: Nu au decât arme de exercițiu, la nivel de colegiu. Orele de pregătire militar implică și activitate fizică. Orele de educație fizică care din acest an au și componenta asta de curriculum diferențiat, respectiv educație fizică militară, accentuează pregătirea fizică a elevilor, astfel încât la finalul celor patru ani de studii liceale să poată să treacă din nou proba fizică pentru admiterea în Academie.

Andreea Daraban: Ce se întâmplă în cazul în care un elev își dă seama că profilul militar nu i se potrivește?

Monica Buculei: Depinde foarte mult de atitudinea elevului. Dacă semnalează din timp această problemă, se încearcă o consiliere a acestuia, au loc discuții, se încearcă identificarea problemelor care l-au dus la această concluzie. Pentru că, de foarte multe ori, la această vârstă este vorba de probleme minore, care în mintea adolescentului creează o adevărată dramă. Dacă într-adevăr persistă și problema este într-adevăr fundamentată și destul de serioasă, iar copilul în continuare afirmă că nu i se potrivește sistemul, nu are altă variantă decât să se transfere la o altă școală din mediul civil.

Andreea Daraban: Ați avut astfel de cazuri? Copii care au renunțat?

Monica Buculei: Da, am avut doi elevi care au hotărât să nu se prezinte la testul de verificare a cunoștințelor în vederea admiterii prin repartiție în Academie, după examenul de Bacalaureat. A fost decizia lor, nimeni nu îi oprește să rămână în sistem, doar că, potrivit contractului educațional, semnat la începutul clasei a IX-a de către elevi și părinte sau reprezentantul legal, trebuie să restituie cheltuielile de întreținere aferente celor patru ani de studiu.

Andreea Daraban: Este obligat elevul care intră într-un colegiu militar să urmeze o carieră militară ulterior, să facă studii superioare în domeniu?

Monica Buculei: Este obligat să se prezinte la examenul de admitere prin repartiție, susținut anual, deocamdată la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Este obligat să se prezinte și să ocupe locul pe care l-a primit ca urmare a repartiției. Dacă nu a fost repartizat din cauza mediei în academii și a fost repartizat la o școală de maiștri și subofițeri, este obligat să se prezinte la acea instituție.

Andreea Daraban: Dacă dorește să facă Medicină, de exemplu, sau Automatizări și Calculatoare sau orice altă facultate, ce se întâmplă? Trebuie să restituie banii cheltuiți de colegiu pe timpul liceului?

Monica Buculei: Dacă dorește să facă Medicină și se prezintă la examenul de admitere pe locurile care au fost repartizate beneficiarilor MApN într-o instituție de învățământ superior, fie că este vorba de București, Târgu-Mureș, Iași sau mai nou, MApN are contracte și cu alte universități civile, dacă se prezintă la examenul de admitere și specifică că dorește să concureze pe acele locuri și ocupă unul dintre acele locuri, nu trebuie să plătească cheltuielile de întreținere.

Andreea Daraban: Care sunt avantajele pe care le are un elev care alege să urmeze un colegiu național militar?

Monica Buculei: Din punctul meu de vedere, ar putea fi alți angajați din sistem care să mă contrazică, dar din punctul meu de vedere, sistemul militar oferă o carieră sigură, demnă și cu perspective. Programul riguros îi formează pe viitorii militari, astfel încât să facă față provocărilor din cariera pe care o vor alege. Abordarea este foarte serioasă, programul de după- amiază le oferă absolut tuturor elevilor posibilitatea să își crească nivelul de cunoștințe. Fiecare profesor din colegiu este obligat să le stabilească o oră de consultații, la care pot participa toți elevii din colegiu, pentru a primi aplicații suplimentare. Se acordă foarte multă importanță pregătirii elevilor pentru examenele finale, pregătirii remediale.

Andreea Daraban: Pe tot parcursul liceului se asigură masă, cazare și uniformele în mod gratuit.

Monica Buculei: Vorbim de gratuitate în ceea ce privește toate nevoile elevilor: cazare, masă, rechizite, absolut tot. Mai mult, pe perioada vacanțelor, cuantumul normei de hrană le este transferat pe card.

Andreea Daraban: Care sunt rezultatele pe care le aveți dumneavoastră la Bacalaureat? Urmăriți traseul absolvenților dumneavoastră?

Monica Buculei: Îndrăznesc să afirm că rezultatele sunt bune și foarte bune. De exemplu, în anul școlar 2025-2026, media generală la examenul de Bacalaureat a fost 8,75, cu 54 de absolvenți, având medii între 8 și 8,99 și 77 între 9 și 9,99. Deci rezultate foarte bune. Toate cele cinci colegii militare sunt instituții de prestigiu serioase, unde se pune foarte mult accent pe procesul educațional și pe formarea viitorilor ofițeri.

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