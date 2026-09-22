Astăzi are loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare importanță”
Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 11:38
Marți 22 septembrie 2026, ora 17, va avea loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare importanță”, apărut la Editura Școala Ardeleană, autor Dan Petru Cristea, membru corespondent al Academiei Române.
Cartea va fi prezentată de criticii Bogdan Crețu și Constantin Dram. Moderator: Cassian Maria Spiridon.
Evenimentul va avea loc la Biblioteca Academiei Române, Filiala Iași (B-dul Carol I nr.8)