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„Curajul de a nu fi pe placul celorlalți” – proiect cultural dedicat rezilienței emoționale și detoxifierii digitale prin artă

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 11:41


Asociația Secția de Coregrafie lansează proiectul cultural Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Reziliență emoțională și detoxifiere digitală prin artă, un demers participativ adresat adolescenților și tinerilor, care aduce împreună dansul contemporan, teatrul, improvizația, muzica, patrimoniul muzeal și dialogul interdisciplinar.

În regiunea Iași, dependența de ecrane și utilizarea excesivă a tehnologiei au devenit priorități majore pentru cercetători și medici psihiatri, care semnalează o creștere alarmantă a tulburărilor comportamentale la tineri. Proiectul răspunde acestei provocări prin transformarea nevoii continue de validare virtuală într-un proces viu de creație, comunicare directă și reconectare umană. Arta nu este abordată ca un scop în sine, ci ca un instrument participativ care creează spații sigure de exprimare, unde adolescenții pot experimenta ce înseamnă să fie văzuți și ascultați fără teama de a fi judecați sau evaluați.

Desfășurat în perioada septembrie–noiembrie 2026, proiectul reunește adolescenți din Centrul de Servicii Sociale „Bucium” Iași, elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, artiști, muzeografi, educatori și specialiști din domeniul cultural. Prin abordarea interdisciplinară, activitățile urmăresc să stimuleze expresia liberă, dialogul real, empatia, curajul și sentimentul de apartenență la comunitate.

 Programul activităților

16–20 septembrie 2026 – Atelier participativ de improvizație teatrală, mișcare și exprimare
Coordonat de Irina Scutariu și Sandra Mavhima, atelierul propune un spațiu de explorare prin corp, mișcare și improvizație, menit să îi ajute pe participanți să fie mai atenți la propriile trăiri și la relația cu ceilalți. Activitatea se desfășoară la Centrul de Servicii Sociale „Bucium” Iași.

3 octombrie 2026, ora 10:00 – „Dansul dincolo de scenă”
Prezentare interactivă online, susținută de dr. Danai Varveri, cu exemple din practică și perspective asupra rolului dansului în comunitate, incluziune, sănătate, cercetare și tehnologie. Activitatea se va desfășura pe platforma Zoom.

6 octombrie 2026, ora 15:00 – Tur ghidat la Muzeul Pogromului
O întâlnire cu istoria, organizată pentru o mai bună înțelegere a prezentului și a responsabilității alegerilor individuale și colective. Activitatea are loc în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

6 octombrie 2026, ora 16:00 – Spectacolul de dans contemporan „The Choice”
Spectacol cu o coregrafie semnată de Ariiana Alerhush, inspirat din viața și scrierile lui Edith Eva Eger și centrat pe teme precum trauma, pierderea și libertatea interioară. Evenimentul va avea loc la Muzeul Național al Literaturii Române Iași (Sala de Conferințe).

6 octombrie 2026, ora 17:00 – Dialog interactiv
Ligia Fărcășel și Andreea Țacu vor participa la o discuție deschisă între artiști, specialiști și public, găzduită de Muzeul Național al Literaturii Române Iași (Sala de Conferințe).

7 octombrie 2026, între orele 15:00 și 17:30 – „Dialoguri Curajoase”
Mirela Ștefănescu, Diana Vrabie și invitații lor propun o serie de dialoguri interdisciplinare,  activate artistic de studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Întâlnirea va aborda teme precum identitatea, curajul, presiunea socială și puterea de a fi tu însuți. Evenimentul va avea loc la Muzeul Național al Literaturii Române Iași (Sala de Conferințe).

Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Reziliență emoțională și detoxifiere digitală prin artă este un proiect inițiat de Asociația Secția de Coregrafie, cofinanțat de Primăria Municipiului Iași și desfășurat în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Consiliul Județean Iași – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Parteneri media: TVR Iași, Radio România Iași și Radio România Cultural.

Proiectul este conceput și coordonat de: Sandra Mavhima și Mirela Ștefănescu

Informații pentru presă:
Persoană de contact: Dalia Rusu Persic – Responsabil Comunicare și PR
Telefon: 0745069293

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