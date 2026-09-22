Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026 – un eveniment în care știința iese din laboratoare

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 12:05

Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), în parteneriat cu Societatea Română de Fizică, în cadrul proiectului european Pico New Horizons, organizează vineri, 25 septembrie 2026, începând cu ora 17:00, în Grădina Palas, evenimentul Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026.

Evenimentul oferă publicului de toate vârstele oportunitatea de a descoperi știința într-un mod interactiv și accesibil, prin experimente spectaculoase, demonstrații, observații astronomice și activități dedicate unor domenii precum fizica, chimia, biologia, geologia, tehnologia și științele naturii. Programul va include, de asemenea, jocuri și activități interactive.

Cercetători, cadre didactice, studenți și parteneri ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îi invită pe toți cei interesați să descopere știința prin experimente, demonstrații și întâlniri cu specialiștii implicați în activitatea de cercetare.

Fizică: vid, levitație, azot lichid și Univers

Facultatea de Fizică a UAIC și Asociația Studenților Fizicieni – ASFIZ pregătesc o serie de experimente prin care fenomenele din manuale devin vizibile. Vizitatorii vor putea vedea tunul cu vid, vor descoperi principiile din spatele trenulețului cu levitație magnetică și vor urmări experimente de electricitate, optică și azot lichid, unde temperaturile ajung până în jurul valorii de -196 °C. În zona de biofizică, publicul va deveni parte din experiment: participanții vor contribui, bucată cu bucată, la realizarea unui lanț de ADN „handmade”, descoperind în același timp structura moleculei care poartă informația genetică. Iar dacă vremea va permite, telescoapele vor îndrepta privirile spre cer pentru observații astronomice. Ediția din acest an aduce și o componentă internațională, Facultatea de Fizică având alături un invitat de la Shizuoka University, Japonia.

Chimie: laboratorul se mută în Grădina Palas

Facultatea de Chimie a UAIC și Asociația Studenților Chimiști Ieșeni – ASCIS vor aduce în mijlocul publicului experimente și demonstrații prin care reacțiile și transformările chimice pot fi observate în mod direct. Vizitatorii de toate vârstele vor putea descoperi ce se află în spatele fenomenelor prezentate și vor putea discuta direct cu chimiștii despre experimentele lor.

Geologie: descoperă povestea Pământului

Departamentul de Geologie al Facultății de Geografie și Geologie a UAIC, alături de Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG și SPE Student Chapter, invită publicul să descopere lumea rocilor, mineralelor și proceselor care au modelat planeta. Exponatele și demonstrațiile vor arăta cum pot geologii să citească în roci urmele unor evenimente petrecute cu milioane de ani în urmă.

Informatică: prima participare la Noaptea Cercetătorilor

În premieră la această ediție, Facultatea de Informatică a UAIC se alătură evenimentului cu proiecte dezvoltate în facultate. Vizitatorii vor putea vedea cum ideile și conceptele din informatică se transformă în aplicații și soluții funcționale și vor putea discuta cu cei care le dezvoltă.

Biologie: de la lumea microscopică la păsările din natură

Facultatea de Biologie a UAIC și Asociația Studenților Biologi din Iași – ASBI participă alături de Muzeul de Istorie Naturală și Agigea Bird Observatory.

Publicul va putea explora lumea vie din perspective diferite – de la organisme și biodiversitate până la ecosisteme și studiul păsărilor. Alături de specialiștii de la Agigea Bird Observatory, vizitatorii vor putea afla inclusiv cum sunt observate și studiate păsările și ce ne pot spune acestea despre mediul în care trăim.

Arheologie și meteorologie

La Centrul ARHEOINVEST, vizitatorii vor descoperi cum știința și tehnologia îi ajută pe cercetători să investigheze trecutul și să obțină informații care nu pot fi descoperite prin simpla observare a unui obiect sau sit arheologic.

Centrul Meteorologic Regional Moldova aduce știința atmosferei mai aproape de public, prezentând modul în care se fac măsurătorile, ce date sunt urmărite și cum ajung acestea să contribuie la înțelegerea și prognozarea vremii.

Cercetare, tehnologie și știința din viața de zi cu zi

Alături de comunitatea academică vor fi și Antibiotice Iași, ApaVital și Schaeffler, care vor completa programul serii cu perspective din industria farmaceutică, analiza și calitatea apei, tehnologie și inginerie.

Centrul Europe Direct Iași va aduce activități și informații despre dimensiunea europeană a educației, cercetării și inovării.

Pentru micii cercetători: CERC Experimentis

La CERC Experimentis, știința se descoperă cu mâinile: copiii vor putea încerca, testa și experimenta, nu doar privi.

Activitățile interactive sunt gândite pentru a transforma curiozitatea în descoperire și pentru a-i ajuta pe cei mici să înțeleagă diferite fenomene prin joacă și experiment.

SciBingo: explorează știința și câștigă premii

Echipa Games of Science îi provoacă pe vizitatori la SciBingo, un joc care îi va purta printre standurile și activitățile Nopții Cercetătorilor.

Participanții vor explora evenimentul, vor interacționa cu cercetătorii, vor rezolva provocările SciBingo și vor avea șansa de a câștiga premii.

O seară pentru toate vârstele

De ce levitează un tren? Ce se întâmplă la -196 °C? Cum arată ADN-ul dacă îl construim împreună? Cum citim istoria Pământului într-o rocă? Cum studiem păsările sau anticipăm vremea?

La Noaptea Cercetătorilor UAIC, răspunsurile vin prin experimente, demonstrații, jocuri și discuții directe cu cercetătorii.

Publicul poate începe seara cu experimente cu azot lichid, poate continua construind o parte dintr-un lanț de ADN, explorând lumea rocilor și a păsărilor, încercând experimente interactive și proiecte de informatică și poate încheia seara privind cerul prin telescop.

Intrarea la Noaptea Cercetătorilor UAIC este liberă.