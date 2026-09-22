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A XVIII-a ediție a festivalului internațional „Grigore Vieru” începe joi, 24.09.2026. Un eveniment prefațat de poetul Daniel Corbu, coordonator, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 22.09.2026.

Salutăm o nouă ediție a unui eveniment de talie internațională dedicat memoriei unui mare om, patriot și poet, creator al unor poezii care au rămas mărturie a talentului său deosebit – Grigore Vieru și ne referim la ediția 2026 a festivalului internațional care îi poartă numele și care va începe joi, 24 septembrie 2026.

A XVIII-a ediție a festivalului internațional „Grigore Vieru” începe joi, 24.09.2026. Un eveniment prefațat de poetul Daniel Corbu, coordonator, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 22.09.2026.

Publicat de mihaipohoata, 22 septembrie 2026, 12:06


Rețineți, joi, 24 septembrie 2026 începe cea de-a XVIII-a ediție a festivalului internațional „Grigore Vieru”, pe coordonatele de suflet ale acestui parteneriat Iași – Chișinău și al cărui preambul îl marcăm aici la Radio Iași prin detaliile oferite de poetul Daniel Corbu, în calitatea sa de coordonator al acestui eveniment de talie internațională, astăzi, marți, 22 septembrie 2026, în intervalul orar 13:30 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: poetul Daniel Corbu, coordonator al evenimentului.

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