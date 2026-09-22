A XVIII-a ediție a festivalului internațional „Grigore Vieru” începe joi, 24.09.2026. Un eveniment prefațat de poetul Daniel Corbu, coordonator, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 22.09.2026.

#StareaEducației (INTERVIU) Șapte decenii de activitate a Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare” la Câmpulung Moldovenesc. Monica Buculei, director al instituției: „Într-un colegiu militar nu rezistă un copil care nu este hotărât. Determinarea este esențială, iar elevii trebuie să învețe să-și gestioneze timpul și resursele.”

Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, una dintre cele cinci instituții de învățământ liceal militar din...