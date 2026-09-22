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Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2026, 12:45


Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026. În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Dacă considerați că informația este de interes pentru cititorii sau ascultătorii dumneavoastră, ne-am bucura foarte mult să o preluați. De asemenea, dacă printre titlurile din program se află filme pe care doriți să le vizionați, vă invităm cu drag să ne scrieți. Ne-ar face plăcere să vă avem alături de noi în sala de cinema.

Vineri, 25 septembrie 2026
18:00 – Atlasul Universului – (regia Paul Negoescu) – PREMIERĂ – AG
20:00 – În inima sălbăticiei – Heart of the Beast – (regia David Ayer) – PREMIERĂ – AP 12
Marți, 29 septembrie 2026
18:00 – Fluturi de noapte – (regia Andrei Răuțu) – PREMIERĂ – AG
20:00 – Duminicile – Los domingos – (regia Alauda Ruiz de Azúa) – PREMIERĂ – AP 12
Miercuri, 30 septembrie 2026
18:00 – În inima sălbăticiei – Heart of the Beast – (regia David Ayer) – AP 12
20:00 – Linkin Park: Unshatter – (regia Joe Hahn) – Concert transmis – PREMIERĂ – AG
Joi, 1 octombrie 2026
18:00 – Duminicile – Los domingos – (regia Alauda Ruiz de Azúa) – AP 12
20:00 – Atlasul Universului – (regia Paul Negoescu) – AG
Preț bilet normal: 25 lei
Preț bilet concert Linkin Park: 35 lei
cinemaiasi.ro
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