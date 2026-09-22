(UPDATE) Călin Georgescu, lăsat în libertate sub control judiciar

UPDATE – Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins marţi cererea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu şi a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar pe o durată de 60 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Decizia luată de magistratul Vlad Andriescu nu este definitivă, iar procurorii pot face contestaţie.

Călin Georgescu este aşteptat în faţa Tribunalului de sute de susţinători.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro.

Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

AGERPRES

Fostul candidat la preşedinţie, Călin Georgescu, aflat în Arestul Central al Poliţiei Capitalei, va fi prezentat astăzi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În prezent, el este reţinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT într-un dosar de înşelăciune şi apartenenţă la un grup infracţional organizat. În cursul dimineţii de ieri, Georgescu a fost ridicat din trafic de anchetatori şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, care a fost percheziţionată timp de mai multe ore.

Călin Georgescu a fost scos din sediul DIICOT cu cătușe la mâini, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro.

Înconjurat de mascaţi și ziarişti în fața sediului DIICOT, fostul candidat la prezidențiale și-a salutat susţinătorii cu mâinile încătușate deasupra capului și fără a face declarații.

El nu a făcut declarații nici în fața procurorilor.

În arestul Poliției a fost dus și complicele lui Călin Georgescu, omul de afaceri constănțean Ionel Rusen, agresiv cu ziariştii la intrarea în sediul DIICOT.

Cei doi și un cetățean italian sunt acuzați de a fi indus în eroare o persoană vătămată, Răzvan Leu, că ar fi putut obține o finanțare de 6.000.000 de euro, respectiv 15.000.000 de euro, prin încheierea unui contract de creditare, sub condiția depunerii unei garanții de peste 1.000.000 de euro.

La percheziții au fost ridicate sume de bani, documente, laptopuri, telefoane și un aparat de bruiaj pentru înregistrarea convorbirilor.

Călin Georgescu este deja judecat în două dosare separate, unul privind acuzaţia de tentativă de subminare a securităţii naţionale, după anularea alegerilor, iar al doilea pentru promovarea liderilor fascişti ai României din anii 1930, fapt ilegal.

El a negat toate acuzaţiile care i se aduc.

Deputaţii AUR au protestat ieri faţă de modul în care este tratat Clin Georgescu. Acecştia s-u strâns în faţa tribunei Camerei Deputaţilor cu pancarte pe care era scris „Opriţi poliţia politică!”.

Anterior, într-o postare pe Facebook, liderul AUR, George Simion, a acuzat un abuz al autorităţilor statului.

Rador/FOTO agerpres.ro