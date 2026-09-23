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(FOTO) Percheziții la persoane bănuite de proxenetism, în municipiul Botoșani

(FOTO) Percheziții la persoane bănuite de proxenetism, în municipiul Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 10:13

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare, astăzi, șase mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de proxenetism, din municipiul Botoșani.

Din cercetări, a reieșit faptul că persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi înlesnit practicarea prostituției pentru tinere, cu vârstele între 21 și 30 de ani, din municipiul Botoșani, facilitându-le legătura cu diferiți bărbați care doreau să beneficieze de aceste servicii, în scopul obținerii de foloase materiale.

În cadrul activităților la locațiile vizate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri care interesează cauza, costând în dispozitive electronice.

Totodată, trei persoane au fost conduse la sediul poliției în baza unor mandate de aducere.

Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Inspectoratului Județean de Jandarmi.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO IPJ BT)

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