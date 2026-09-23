CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 09:47





Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la

CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027

INTEGRALA SIMFONIILOR DE BEETHOVEN – I

Filarmonica de Stat „Moldova” Iași marchează Deschiderea Stagiunii Concertistice 2026-2027 printr-un concert vocal-simfonic extraordinar de o importanță culturală deosebită.

VINERI, 9 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, publicul meloman este invitat la Casa de Cultură a Studenților pentru a celebra începutul unui nou an muzical plin de emoție și excelență artistică.

Tradiția ieșeană cere ca fiecare nou început de stagiune să fie sărbătorit la cel mai înalt nivel. Anul acesta, deschiderea are o însemnătate istorică: concertul reprezintă debutul Integralei Simfoniilor de Beethoven. Acest proiect monumental este organizat în avanpremiera Bicentenarului Beethoven din 2027, când se împlinesc 200 de ani de la moartea marelui compozitor.

Toate concertele din această integrală vor fi dirijate de maestrul Cristian Mandeal. Prezența sa la pupitru încă din prima seară a stagiunii garantează o viziune muzicală unitară și o interpretare de o rigoare excepțională.

Programul serii de deschidere este construit în jurul geniului beethovenian și cuprinde două lucrări de excepție:

Fantezia pentru pian, cor și orchestră, op. 80

Solist: Răzvan Dragnea (pian)

Simfonia nr. 9 pentru soliști, cor și orchestră în re minor, op. 125

Soliști:

Manuela Barna Ipate, soprană

Lilia Istratii, mezzo-soprană

Dumitru Mîțu, tenor

Ștefan Lamatic, bas

Corul Academic „Gavriil Musicescu” – condus și pregătit de dirijoarea Consuela Radu-Țaga, va întregi forța sonoră a acestui concert de gală.

Filarmonica „Moldova” Iași își așteaptă spectatorii la acest prim concert din stagiune pentru a începe împreună o nouă călătorie muzicală de neuitat.