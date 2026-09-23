Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027

CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 09:47


Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la

CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027

INTEGRALA SIMFONIILOR DE BEETHOVEN – I

Filarmonica de Stat „Moldova” Iași marchează Deschiderea Stagiunii Concertistice 2026-2027 printr-un concert vocal-simfonic extraordinar de o importanță culturală deosebită.

VINERI, 9 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, publicul meloman este invitat la Casa de Cultură a Studenților pentru a celebra începutul unui nou an muzical plin de emoție și excelență artistică.

Tradiția ieșeană cere ca fiecare nou început de stagiune să fie sărbătorit la cel mai înalt nivel. Anul acesta, deschiderea are o însemnătate istorică: concertul reprezintă debutul Integralei Simfoniilor de Beethoven. Acest proiect monumental este organizat în avanpremiera Bicentenarului Beethoven din 2027, când se împlinesc 200 de ani de la moartea marelui compozitor.

Toate concertele din această integrală vor fi dirijate de maestrul Cristian Mandeal. Prezența sa la pupitru încă din prima seară a stagiunii garantează o viziune muzicală unitară și o interpretare de o rigoare excepțională.

Programul serii de deschidere este construit în jurul geniului beethovenian și cuprinde două lucrări de excepție:

  1. Fantezia pentru pian, cor și orchestră, op. 80

Solist: Răzvan Dragnea (pian)

  1. Simfonia nr. 9 pentru soliști, cor și orchestră în re minor, op. 125

Soliști:

Manuela Barna Ipate, soprană

Lilia Istratii, mezzo-soprană

Dumitru Mîțu, tenor

Ștefan Lamatic, bas

Corul Academic „Gavriil Musicescu” – condus și pregătit de dirijoarea Consuela Radu-Țaga, va întregi forța sonoră a acestui concert de gală.

Filarmonica „Moldova” Iași își așteaptă spectatorii la acest prim concert din stagiune pentru a începe împreună o nouă călătorie muzicală de neuitat.

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

Etichete:
„Curajul de a nu fi pe placul celorlalți” – proiect cultural dedicat rezilienței emoționale și detoxifierii digitale prin artă
Evenimente marți, 22 septembrie 2026, 11:41

„Curajul de a nu fi pe placul celorlalți” – proiect cultural dedicat rezilienței emoționale și detoxifierii digitale prin artă

Asociația Secția de Coregrafie lansează proiectul cultural Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Reziliență emoțională și detoxifiere...

„Curajul de a nu fi pe placul celorlalți” – proiect cultural dedicat rezilienței emoționale și detoxifierii digitale prin artă
Astăzi are loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare importanță”
Evenimente marți, 22 septembrie 2026, 11:38

Astăzi are loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare importanță”

Marți 22 septembrie 2026, ora 17, va avea loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare...

Astăzi are loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare importanță”
„CORPUL FEMININ între mit și rezistență în grafica românească din perioada comunistă”
Evenimente marți, 22 septembrie 2026, 07:22

„CORPUL FEMININ între mit și rezistență în grafica românească din perioada comunistă”

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, în parteneriat cu Muzeul de Artă Constanța, vă invită joi, 24 septembrie 2026, ora 17.00, la...

„CORPUL FEMININ între mit și rezistență în grafica românească din perioada comunistă”
UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I
Evenimente luni, 21 septembrie 2026, 16:05

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 26–28 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului...

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I
Evenimente luni, 21 septembrie 2026, 11:19

La Iași s-a deschis un nou program pentru seniorii singuri. Activități gratuite la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”

Programul „Prietenii Vârstnicilor” a fost lansat astăzi la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” Persoanele...

La Iași s-a deschis un nou program pentru seniorii singuri. Activități gratuite la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”
Evenimente luni, 21 septembrie 2026, 10:37

♫ Jeongwoo Lee, în vârstă de 18 ani, este marele câștigător al Secțiunii Pian a Concursului Internațional George Enescu 2026

Pianistul sud-coreean Jeongwoo Lee, în vârstă de 18 ani, a câștigat Premiul I al Secțiunii Pian a Concursului Internațional George Enescu...

♫ Jeongwoo Lee, în vârstă de 18 ani, este marele câștigător al Secțiunii Pian a Concursului Internațional George Enescu 2026
Evenimente sâmbătă, 19 septembrie 2026, 11:56

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizează, până la 20...

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15
Evenimente vineri, 18 septembrie 2026, 12:49

FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE POEZIE ,,GRIGORE VIERU”, ediția a XVIII-a

În perioada 24-25 septembrie 2026, la Iași se va desfășura cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de poezie „Grigore Vieru”....

FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE POEZIE ,,GRIGORE VIERU”, ediția a XVIII-a