(promo/audio) Condrătești – tradiții, credință și memorie vie – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 24 SEPTMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 09:01





Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 24 septembrie 2026, h 21:03, Radio România Iași) a emisiunii Tradiții, facem popas în satul Condrătești, Raionul Ungheni, Republica Moldova, acolo unde, nu demult, am participat la prezentarea cărții – CONDRĂTEȘTI, sat din plămădiri cerești (Antologie de poezie).

De la acest eveniment cultural, în ediția de astăzi, stăm de vorbă cu scriitor Maria Șeptelici din Chișinău, originară din Năpădeni, sat situat nu departe de Condrătești; apoi, invităm la dialog pe interpreta de muzică populară Oxana Mardari, profesor de vioară și canto la Școala de Muzică „Eugen Doga” din Chișinău, invitată de onoare a evenimentului de zilele trecute din Condrătești, cea care ne povestește despre dragostea pentru cultura populară, recitându-ne și o poezie din volumul CONDRĂTEȘTI, sat din plămădiri cerești, poem semnat de către Veronica Simionica-Hasnaș, contributor al volumului, ultimul interlocutor al ediției de astăzi a emisiunii Tradiții.

Un alt interlocutor al emisiunii de astăzi este scriitorul Vasile Fotescu, om al satului Condrătești, cel care ne conturează, prin cuvânt, o imagine a antologiei de poezie, volum din care ne recită câteva poeme, creații în care este suprinsă dragostea pentru neam, pentru familie, pentru tradiție, pentru lumea de dor și cu dor de altădată.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 24 SEPTEMBRIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN